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≡ Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46574
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 11.04.23 - 17:17
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Если раньше для регистрации ОСИ приходилось проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на смартфоне подать онлайн-заявку через приложение «Управ.дом».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24704
Re: Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате...
Отправлено: 11.04.23 - 17:17
#1
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Счастливые..
А наше ОСИ сейчас давят, сегодня собрание по депутату миллиардеру, жильцов дома, который решил расправиться с нашем ОСИ..
И еще родственники Святого..
Идут на буквально все, все личные дела как то переворачивают и идет клевета, даде к одному на работу пришли, типа обесчестить его..
Даже знают кто прописан и собственность на родителях, даже эти дела их дорогостоящие адвокаты подымают..
А по статьям об ОСИ, от государства, везде тишь да благодать..
У нас опросы собираем , ходим по квартирам и тд..
И вот это вот надо было внедрять раньше еще, а не сидеть и выжидать..
Профайл
Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
48
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 11.04.23 - 20:20
#2
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Кто такой Святой? Какой-то крупный бизнесмен?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17585
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 11.04.23 - 20:41
#3
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Цитата:
Дед:
Кто такой Святой? Какой-то крупный бизнесмен?

Тот, что без бороды ))

нажми меня

[Исправлено: maxsaf, 11.04.2023 - 20:42]
Профайл
Д
§ Дед
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.05.22
Сообщений:
48
Re: Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате...
Отправлено: 11.04.23 - 20:57
#4
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А, понял. :lol:
Спасибо!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6010
Re: Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате...
Отправлено: 11.04.23 - 21:26
#5
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Получается, родственники святого проталкивают оси? Это им зачем, там вроде откаты никому не светят
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17585
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 11.04.23 - 22:02
#6
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Цитата:
сайлау курманов:
Это им зачем, там вроде откаты никому не светят

Ещё до того, как внедряется какая-либо новая противооткатная система - профи придумывают несколько хитроумных схем по ее обходу :lol:
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4866
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 12.04.23 - 14:36
#7
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Хочу поблагодарить ПКСК"ДАНКО" за добросовестно проведённый субботник.
Какая у нас чистота во дворах и за домом!!!
Соседи по Гагарина 17,19,21 поддерживайте чистоту!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24704
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 12.04.23 - 14:39
#8
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Цитата:
kbkz1980:
Хочу поблагодарить ПКСК"ДАНКО" за добросовестно проведённый

У вас там что, снег весь расстаял?
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4866
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 12.04.23 - 15:04
#9
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Цитата:
111:

Да.
В самый раз для демонтажа гаражей.
Что бы не говорили,дно сарая к снегу прилипло и отвалилось)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24704
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 12.04.23 - 19:03
#10
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Цитата:
kbkz1980:
дно сарая к снегу прилипло и отвалилось)

А внутренности?
И кстати, это же ведь чья то собственность, сам гараж, или нет?
Его то должны отдать наверно хозяину
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4866
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 12.04.23 - 23:57
#11
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Цитата:
111:
кстати, это же ведь чья то собственность, сам гараж, или нет?

Гаражи-сараи собственность владельца,
Их и имела ввиду,пора бы предписание уже начать выполнять-снег растаял,больше причин для дальнейшего уклонения я не вижу.
Думаю после всего,в 109 придется звонить,чтобы убрали территорию (один гараж убрал,а за ним старый диван -видимо спальное место бомж-бруевича было)))
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1790
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 13.04.23 - 00:01
#12
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Цитата:
111:
А внутренности? И кстати, это же ведь чья то собственность, сам гараж, или нет?

Имущество, оставленное бесхозно, не только мусор, но может предоставлять террористическую опасность. Об этом говорят в аэропортах. во всяком случае. ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24704
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 13.04.23 - 00:02
#13
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Цитата:
kbkz1980:
Думаю после всего,в 109 придется звонить,чтобы убрали территорию (один гараж убрал,а за ним старый диван -видимо спальное

Блин, жестко..
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4866
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 13.04.23 - 00:25
#14
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informburo.kz: ОСИ: Какие полномочия у Совета дома и как в него войти.
Прочла и думаю,если у дома задолжности,с переходом в ОСИ хоть бы на дворника хватило средств,с такими платежами от жильцов))
О ремонте и целевых сборах вообще промолчу.
Вот и вспомнят добрым словом ПКСК.
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