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Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46574
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 11.04.23 - 17:17
Если раньше для регистрации ОСИ приходилось проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на смартфоне подать онлайн-заявку через приложение «Управ.дом».
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Re: Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате...
Отправлено: 11.04.23 - 17:17
Счастливые..
А наше ОСИ сейчас давят, сегодня собрание по депутату миллиардеру, жильцов дома, который решил расправиться с нашем ОСИ..
И еще родственники Святого..
Идут на буквально все, все личные дела как то переворачивают и идет клевета, даде к одному на работу пришли, типа обесчестить его..
Даже знают кто прописан и собственность на родителях, даже эти дела их дорогостоящие адвокаты подымают..
А по статьям об ОСИ, от государства, везде тишь да благодать..
У нас опросы собираем , ходим по квартирам и тд..
И вот это вот надо было внедрять раньше еще, а не сидеть и выжидать..
А наше ОСИ сейчас давят, сегодня собрание по депутату миллиардеру, жильцов дома, который решил расправиться с нашем ОСИ..
И еще родственники Святого..
Идут на буквально все, все личные дела как то переворачивают и идет клевета, даде к одному на работу пришли, типа обесчестить его..
Даже знают кто прописан и собственность на родителях, даже эти дела их дорогостоящие адвокаты подымают..
А по статьям об ОСИ, от государства, везде тишь да благодать..
У нас опросы собираем , ходим по квартирам и тд..
И вот это вот надо было внедрять раньше еще, а не сидеть и выжидать..
Д
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.05.22
- Сообщений:
- 48
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 11.04.23 - 20:20
Кто такой Святой? Какой-то крупный бизнесмен?
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 11.04.23 - 20:41
Цитата:
Тот, что без бороды ))
нажми меня
[Исправлено: maxsaf, 11.04.2023 - 20:42]
Дед:
Кто такой Святой? Какой-то крупный бизнесмен?
Кто такой Святой? Какой-то крупный бизнесмен?
Тот, что без бороды ))
[Исправлено: maxsaf, 11.04.2023 - 20:42]
Д
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 06.05.22
- Сообщений:
- 48
Re: Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате...
Отправлено: 11.04.23 - 20:57
А, понял.
Спасибо!
Спасибо!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6010
Re: Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате...
Отправлено: 11.04.23 - 21:26
Получается, родственники святого проталкивают оси? Это им зачем, там вроде откаты никому не светят
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 11.04.23 - 22:02
Цитата:
Ещё до того, как внедряется какая-либо новая противооткатная система - профи придумывают несколько хитроумных схем по ее обходу
сайлау курманов:
Это им зачем, там вроде откаты никому не светят
Это им зачем, там вроде откаты никому не светят
Ещё до того, как внедряется какая-либо новая противооткатная система - профи придумывают несколько хитроумных схем по ее обходу
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 12.04.23 - 14:36
Хочу поблагодарить ПКСК"ДАНКО" за добросовестно проведённый субботник.
Какая у нас чистота во дворах и за домом!!!
Соседи по Гагарина 17,19,21 поддерживайте чистоту!
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 12.04.23 - 14:39
Цитата:
У вас там что, снег весь расстаял?
kbkz1980:
Хочу поблагодарить ПКСК"ДАНКО" за добросовестно проведённый
Хочу поблагодарить ПКСК"ДАНКО" за добросовестно проведённый
У вас там что, снег весь расстаял?
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 12.04.23 - 15:04
Цитата:
Да.
В самый раз для демонтажа гаражей.
Что бы не говорили,дно сарая к снегу прилипло и отвалилось)
111:
Да.
В самый раз для демонтажа гаражей.
Что бы не говорили,дно сарая к снегу прилипло и отвалилось)
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 12.04.23 - 19:03
Цитата:
А внутренности?
И кстати, это же ведь чья то собственность, сам гараж, или нет?
Его то должны отдать наверно хозяину
kbkz1980:
дно сарая к снегу прилипло и отвалилось)
дно сарая к снегу прилипло и отвалилось)
А внутренности?
И кстати, это же ведь чья то собственность, сам гараж, или нет?
Его то должны отдать наверно хозяину
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 12.04.23 - 23:57
Цитата:
Гаражи-сараи собственность владельца,
Их и имела ввиду,пора бы предписание уже начать выполнять-снег растаял,больше причин для дальнейшего уклонения я не вижу.
Думаю после всего,в 109 придется звонить,чтобы убрали территорию (один гараж убрал,а за ним старый диван -видимо спальное место бомж-бруевича было)))
111:
кстати, это же ведь чья то собственность, сам гараж, или нет?
кстати, это же ведь чья то собственность, сам гараж, или нет?
Гаражи-сараи собственность владельца,
Их и имела ввиду,пора бы предписание уже начать выполнять-снег растаял,больше причин для дальнейшего уклонения я не вижу.
Думаю после всего,в 109 придется звонить,чтобы убрали территорию (один гараж убрал,а за ним старый диван -видимо спальное место бомж-бруевича было)))
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 1790
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 13.04.23 - 00:01
Цитата:
Имущество, оставленное бесхозно, не только мусор, но может предоставлять террористическую опасность. Об этом говорят в аэропортах. во всяком случае.
111:
А внутренности? И кстати, это же ведь чья то собственность, сам гараж, или нет?
А внутренности? И кстати, это же ведь чья то собственность, сам гараж, или нет?
Имущество, оставленное бесхозно, не только мусор, но может предоставлять террористическую опасность. Об этом говорят в аэропортах. во всяком случае.
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 13.04.23 - 00:02
Цитата:
Блин, жестко..
kbkz1980:
Думаю после всего,в 109 придется звонить,чтобы убрали территорию (один гараж убрал,а за ним старый диван -видимо спальное
Думаю после всего,в 109 придется звонить,чтобы убрали территорию (один гараж убрал,а за ним старый диван -видимо спальное
Блин, жестко..
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 13.04.23 - 00:25
informburo.kz: ОСИ: Какие полномочия у Совета дома и как в него войти.
Прочла и думаю,если у дома задолжности,с переходом в ОСИ хоть бы на дворника хватило средств,с такими платежами от жильцов))
О ремонте и целевых сборах вообще промолчу.
Вот и вспомнят добрым словом ПКСК.
Прочла и думаю,если у дома задолжности,с переходом в ОСИ хоть бы на дворника хватило средств,с такими платежами от жильцов))
О ремонте и целевых сборах вообще промолчу.
Вот и вспомнят добрым словом ПКСК.
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