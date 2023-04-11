Отправлено: - 23:57

111:

кстати, это же ведь чья то собственность, сам гараж, или нет?



Цитата:Гаражи-сараи собственность владельца,Их и имела ввиду,пора бы предписание уже начать выполнять-снег растаял,больше причин для дальнейшего уклонения я не вижу.Думаю после всего,в 109 придется звонить,чтобы убрали территорию (один гараж убрал,а за ним старый диван -видимо спальное место бомж-бруевича было)))