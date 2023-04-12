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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 813 из 813«1...811812813
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Куратор темы: 111
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25804
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 21:06
#12181
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Цитата:
111:
букву Z сделали в епонской парикмахерской..

Молодой Патриот растёт... :lol: :oops:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24702
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:17
#12182
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Цитата:
drakon:
Молодой Патриот растёт...

Точняк..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24702
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:22
#12183
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Ну и пошло поехало, после трех дней отдышки..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17584
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:30
#12184
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Цитата:
111:
Вот такую вот букву Z сделали в епонской парикмахерской..

Родителей найти и наказать по всей строгости :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24702
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:31
#12185
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Так что никто не знает, где приобрести этот аппарат..
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1786
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:33
#12186
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24702
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:36
#12187
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Цитата:
Эл-починно:

Вот я и избегаю, Филлиппа, ничего ему не отвечаю, на его оскорбления сегодняшние, коих уже 68 штук в личке..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24702
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:36
#12188
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Я Мудрый?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24702
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:37
#12189
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Цитата:
maxsaf:
Родителей найти и наказать по всей строгости

Да, точно..
Только там называют это Молнией
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17584
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:45
#12190
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Цитата:
111:
Да, точно.. Только там называют это Молнией

Аааа, ну тогда ок. Себе тоже сделай - стильно, модно, молодежно 8-) :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24702
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:46
#12191
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Цитата:
maxsaf:
Себе тоже сделай - стильно, модно, молодежно

Да я то не против..
Просто волос у меня редкий...
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Эл-починно
* Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1786
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 12.04.23 - 23:48
#12192
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Цитата:
111:
Я Мудрый?

Ну конечно. :lol:
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