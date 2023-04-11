Прогноз на 5 дней
ясно+8°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • З, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 555 из 555«1...553554555
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1849
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.04.23 - 14:42
#8311
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо Гога
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1849
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.04.23 - 14:46
#8312
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это прилизанная версия, в походах пели иначе, но ни одного мата не было, страсти наверное было больше, ну и нам было по 15-16 лет, гормоны играли
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3425
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.04.23 - 22:08
#8313
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нравится мне музыкальная телепередача "В нашу гавань заходили корабли".
Много там песен звучало, которые пели во дворах и походах наши родители.
Не поставленные по стандартам эстрады, а напетые от души и сердца под гитару
Вот одна из таких, времён вьетнамской войны "Фантом" (группа ЧиЖ)


[Исправлено: таноми52, 11.04.2023 - 22:10]
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7527
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.04.23 - 02:12
#8314
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Это прилизанная версия

-Так зайдите в Ютуб - там много клипов на эту песню . Может и не прилизанная есть .
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19057
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.04.23 - 21:25
#8315
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аким.
обратись в службу поддержки НГ.
по поводу того что у тебя не получается
фото/картинки размещать на форуме.
форумчане вроде тебе все разжевали.
племянница не помогает.
а то как то глупо через чердак

[Исправлено: alex_60, 12.04.2023 - 21:26]
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25804
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.04.23 - 21:31
#8316
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
племянница не помогает.

Внучка. Ей некогда... :lol: ;-)
Профайл
Страница 555 из 555«1...553554555
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS