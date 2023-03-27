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≡ Коэффициент жадности наших торговых сетей.
 
 
Страница 14 из 14«1...121314
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24687
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 27.03.23 - 21:35
#196
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И...
Фантастика, огурцы перевес 2 грамма, мандаринки недовес 1 грамм..
Отличный магазин!
Не важно, чуть дороже или чуть дешевле, чаще важно, что не обманывают..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 27.03.23 - 21:52
#197
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Цитата:
111: Взял 620 грамм огурцов по 1470 и 685 грамм мандаринов по 1150. Хотя да, немного дороже чем на районе. Юбилейный 1400 и 1050.
Ой бай не позорься . Я меньше тебя зарабатываю и то на такие граммы не смотрю. Пусть девчат меня обвешают немного. У них и так зп не фантан.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24687
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 12.04.23 - 19:26
#198
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Нарвались как то на сок

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24687
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 12.04.23 - 19:27
#199
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Вот так вот открыли, плесень

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24687
Коэффициент жадности наших торговых сетей.
Отправлено: 12.04.23 - 19:28
#200
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Как оказалось, повреждено было горлышко..
Частенько такое бывает.
Может пил кто то, из грузчиков..
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