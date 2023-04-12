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≡ Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46571
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 14:37
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Многие ошибочно полагают, что интернет является свободной и не урегулированной законом зоной. Однако законодательство Казахстана предусматривает ответственность за оскорбления, совершенные в интернете. Об этом рассказывала юрист.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24667
Re: Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить...
Отправлено: 12.04.23 - 14:37
#1
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Я уже три дня нормально сижу, без оскорблений.
Бывший пользователь с России, Z-патриот, по 150 сообщений в сутки отправлял, с конца марта, чтобы оскорбить меня.
Меняя свои многочисленные ники и причем как оказалось, были двойные..
Интересно, Z-патриота, живущего в России, можно засудить?
Вроде же они приравнены там к лику Святых как вроде, Самим?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6010
Re: Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить...
Отправлено: 12.04.23 - 16:41
#2
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Попадись мне в руки, я бы вас с удовольствием задушил, за весь негатив, который вы льёте на Россию, на армию и на их президента. Зарубите себе на носу, мы с русскими один советский народ, другого я не хочу понимать...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24667
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 16:50
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
По

Хм..
Это к кому?
А то я чуть не подумал, что это мне.
Все таки ты у меня в друзьях в нашем Рудном, в одноклассниках, ставишь какие то оценки, комментируешь и там лично твои комментарии нормальные и хорошие.
Просто интересно, кому ты это сказал, встану за тебя горой..

[Исправлено: 111, 12.04.2023 - 16:51]
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6010
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 16:55
#4
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У вас столько страниц разных, ников. Ладно,так и быть, душить не буду, но поругаю очень сильно, возможно даже подзатыльники над
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24667
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 17:01
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
, но поругаю

Это будет оскорблением и там огромный штраф.
Но я не против..
В суд не подам.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4131
Re: Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить...
Отправлено: 12.04.23 - 17:05
#6
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Цитата:
111:
Меняя свои многочисленные ники и причем как оказалось, были двойные...


Он обыкновенный тролль, представляющий силы зла и тьмы, их век обычно короткий. Действительно-же под разными никами писал, создавая всякие сказочные личности и разные аккаунты. Практически все его коментарии были агрессивными.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24667
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 17:14
#7
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Цитата:
Kairat stayer:
Действительно-же под разными никами писал, создавая всякие сказочные личности и разные аккаунты. Пр

Меня очень удивил вполне разумный ник 100С, который был зарегинен в 2016м по моему..
Оказалось это тоже его и он его с радостью применил, оскорбляя меня в личке несколько дней и ночей..
Вопрос - Зачем?
В суд я все равно не подам, на сколько это радужно в статье описано, но в России Z-патриота, совершившему даже убийство, привлечь невозможно, не говоря уже об этом, об Оскорблении..

[Исправлено: 111, 12.04.2023 - 17:16]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24667
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 17:23
#8
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Цитата:
сайлау курманов:
на армию

Ну вот чисто гипатетически.
Вчера прошла новость, что отрезали головы еще двум военнопленным с Украины.
Могу ли я этих людей обозвать фашистами, кто отрезал головы, когда люди были еще живые, да в общем какая разница.
Могу или нет?
Или по твоему, обозвав тех, кто отрезал головы людей, это будет Оскорблением и они должны получить денежное вознаграждение, за тот вред, который этим называнием я им принес?
Мне сказать что они сделали правильно?
Имеется в виду армия России.
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