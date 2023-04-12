Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 763 мм рт.ст.
  • 18% влажность
  • З, 8 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Когда можно освятить куличи и посетить Богослужения на Пасху в Костанае?
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46571
Когда можно освятить куличи и посетить Богослужения на Пасху в Костанае?
Отправлено: 12.04.23 - 17:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воскресение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа после трехдневного пребывания во гробе в этом году православные христиане всего мира будут праздновать в воскресенье, 16 апреля. Освятить куличи можно будет уже за день до этого.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24667
Re: Когда можно освятить куличи и посетить Богослужения на Пасху...
Отправлено: 12.04.23 - 17:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всегда справляли этот праздник.
О в этом году это будет аморально и цинично думаю.
Так, посидим, будем больше поминать убиенных, и задаваться вопросом, почему сегодня православные убивают православных и священнослужители призывают к тому же к этому..
Даже в мечетях творится такой произвол, рекламируют группу Вагнера и призывают воевать..
Разве это не харам, грех?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 35, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 33
Зарегистрированные пользователи: 111, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS