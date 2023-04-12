Re: Когда можно освятить куличи и посетить Богослужения на Пасху...

Отправлено: - 17:07

Всегда справляли этот праздник.

О в этом году это будет аморально и цинично думаю.

Так, посидим, будем больше поминать убиенных, и задаваться вопросом, почему сегодня православные убивают православных и священнослужители призывают к тому же к этому..

Даже в мечетях творится такой произвол, рекламируют группу Вагнера и призывают воевать..

Разве это не харам, грех?