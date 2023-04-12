Re: «Шла на зеленый, когда на нее налетел автобус» -...

Отправлено: - 16:59

Самое тяжелое, это когда пешеход быстро возвращается..

Там не знаю, реакцию хорошую надо иметь и допускать это, что может так быть..

Или ошибка светофора, по типу так же с ошибкой работает светофор в районе магазина Светофора, где нет желтого..