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«Шла на зеленый, когда на нее налетел автобус» - Одноклассницы погибшей в ДТП девочки дали показания в суде Костаная
«Шла на зеленый, когда на нее налетел автобус» - Одноклассницы погибшей в ДТП девочки дали показания в суде Костаная
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