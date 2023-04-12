Отправлено: - 17:23

сайлау курманов:

на армию

Цитата:Ну вот чисто гипатетически.Вчера прошла новость, что отрезали головы еще двум военнопленным с Украины.Могу ли я этих людей обозвать фашистами, кто отрезал головы, когда люди были еще живые, да в общем какая разница.Могу или нет?Или по твоему, обозвав тех, кто отрезал головы людей, это будет Оскорблением и они должны получить денежное вознаграждение, за тот вред, который этим называнием я им принес?Мне сказать что они сделали правильно?Имеется в виду армия России.