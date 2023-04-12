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Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46571
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 14:37
Многие ошибочно полагают, что интернет является свободной и не урегулированной законом зоной. Однако законодательство Казахстана предусматривает ответственность за оскорбления, совершенные в интернете. Об этом рассказывала юрист.
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Re: Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить...
Отправлено: 12.04.23 - 14:37
Я уже три дня нормально сижу, без оскорблений.
Бывший пользователь с России, Z-патриот, по 150 сообщений в сутки отправлял, с конца марта, чтобы оскорбить меня.
Меняя свои многочисленные ники и причем как оказалось, были двойные..
Интересно, Z-патриота, живущего в России, можно засудить?
Вроде же они приравнены там к лику Святых как вроде, Самим?
Бывший пользователь с России, Z-патриот, по 150 сообщений в сутки отправлял, с конца марта, чтобы оскорбить меня.
Меняя свои многочисленные ники и причем как оказалось, были двойные..
Интересно, Z-патриота, живущего в России, можно засудить?
Вроде же они приравнены там к лику Святых как вроде, Самим?
Re: Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить...
Отправлено: 12.04.23 - 16:41
Попадись мне в руки, я бы вас с удовольствием задушил, за весь негатив, который вы льёте на Россию, на армию и на их президента. Зарубите себе на носу, мы с русскими один советский народ, другого я не хочу понимать...
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 16:50
Цитата:
Хм..
Это к кому?
А то я чуть не подумал, что это мне.
Все таки ты у меня в друзьях в нашем Рудном, в одноклассниках, ставишь какие то оценки, комментируешь и там лично твои комментарии нормальные и хорошие.
Просто интересно, кому ты это сказал, встану за тебя горой..
[Исправлено: 111, 12.04.2023 - 16:51]
сайлау курманов:
По
По
Хм..
Это к кому?
А то я чуть не подумал, что это мне.
Все таки ты у меня в друзьях в нашем Рудном, в одноклассниках, ставишь какие то оценки, комментируешь и там лично твои комментарии нормальные и хорошие.
Просто интересно, кому ты это сказал, встану за тебя горой..
[Исправлено: 111, 12.04.2023 - 16:51]
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 16:55
У вас столько страниц разных, ников. Ладно,так и быть, душить не буду, но поругаю очень сильно, возможно даже подзатыльники над
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 17:01
Цитата:
Это будет оскорблением и там огромный штраф.
Но я не против..
В суд не подам.
сайлау курманов:
, но поругаю
, но поругаю
Это будет оскорблением и там огромный штраф.
Но я не против..
В суд не подам.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 4131
Re: Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить...
Отправлено: 12.04.23 - 17:05
Цитата:
Он обыкновенный тролль, представляющий силы зла и тьмы, их век обычно короткий. Действительно-же под разными никами писал, создавая всякие сказочные личности и разные аккаунты. Практически все его коментарии были агрессивными.
111:
Меняя свои многочисленные ники и причем как оказалось, были двойные...
Меняя свои многочисленные ники и причем как оказалось, были двойные...
Он обыкновенный тролль, представляющий силы зла и тьмы, их век обычно короткий. Действительно-же под разными никами писал, создавая всякие сказочные личности и разные аккаунты. Практически все его коментарии были агрессивными.
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 17:14
Цитата:
Меня очень удивил вполне разумный ник 100С, который был зарегинен в 2016м по моему..
Оказалось это тоже его и он его с радостью применил, оскорбляя меня в личке несколько дней и ночей..
Вопрос - Зачем?
В суд я все равно не подам, на сколько это радужно в статье описано, но в России Z-патриота, совершившему даже убийство, привлечь невозможно, не говоря уже об этом, об Оскорблении..
[Исправлено: 111, 12.04.2023 - 17:16]
Kairat stayer:
Действительно-же под разными никами писал, создавая всякие сказочные личности и разные аккаунты. Пр
Действительно-же под разными никами писал, создавая всякие сказочные личности и разные аккаунты. Пр
Меня очень удивил вполне разумный ник 100С, который был зарегинен в 2016м по моему..
Оказалось это тоже его и он его с радостью применил, оскорбляя меня в личке несколько дней и ночей..
Вопрос - Зачем?
В суд я все равно не подам, на сколько это радужно в статье описано, но в России Z-патриота, совершившему даже убийство, привлечь невозможно, не говоря уже об этом, об Оскорблении..
[Исправлено: 111, 12.04.2023 - 17:16]
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 17:23
Цитата:
Ну вот чисто гипатетически.
Вчера прошла новость, что отрезали головы еще двум военнопленным с Украины.
Могу ли я этих людей обозвать фашистами, кто отрезал головы, когда люди были еще живые, да в общем какая разница.
Могу или нет?
Или по твоему, обозвав тех, кто отрезал головы людей, это будет Оскорблением и они должны получить денежное вознаграждение, за тот вред, который этим называнием я им принес?
Мне сказать что они сделали правильно?
Имеется в виду армия России.
сайлау курманов:
на армию
на армию
Ну вот чисто гипатетически.
Вчера прошла новость, что отрезали головы еще двум военнопленным с Украины.
Могу ли я этих людей обозвать фашистами, кто отрезал головы, когда люди были еще живые, да в общем какая разница.
Могу или нет?
Или по твоему, обозвав тех, кто отрезал головы людей, это будет Оскорблением и они должны получить денежное вознаграждение, за тот вред, который этим называнием я им принес?
Мне сказать что они сделали правильно?
Имеется в виду армия России.
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