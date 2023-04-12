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≡ «Шла на зеленый, когда на нее налетел автобус» - Одноклассницы погибшей в ДТП девочки дали показания в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46571
«Шла на зеленый, когда на нее налетел автобус» - Одноклассницы погибшей в ДТП девочки дали показания в суде Костаная
Отправлено: 12.04.23 - 16:52
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Очередное заседание по делу о ДТП, в результате которого водитель автобуса № 18 Жандос Амиралин сбил насмерть 11-летнюю Аружан Копжасарову, проходит сегодня, 12 апреля. В суде допросили очевидцев аварии.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6010
Re: «Шла на зеленый, когда на нее налетел автобус» -...
Отправлено: 12.04.23 - 16:52
#1
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Сдаётся мне, со светофором что-то намудрили. Я тоже пытаюсь иногда на последних секундах проскочить перекресток, однако видимо на другой стороне уже включился зелёный. Как жаль что так вышло.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24667
Re: «Шла на зеленый, когда на нее налетел автобус» -...
Отправлено: 12.04.23 - 16:59
#2
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Самое тяжелое, это когда пешеход быстро возвращается..
Там не знаю, реакцию хорошую надо иметь и допускать это, что может так быть..
Или ошибка светофора, по типу так же с ошибкой работает светофор в районе магазина Светофора, где нет желтого..
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