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≡ TikTok предложили запретить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46571
TikTok предложили запретить в Казахстане
Отправлено: 12.04.23 - 15:45
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В своем выступлении депутат отметил, что рост числа шокирующих происшествий среди подростков в последнее время свидетельствует о том, что проблема воспитания детей в школе, семье и современном обществе стоит на месте и не решается.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24667
Re: TikTok предложили запретить в Казахстане
Отправлено: 12.04.23 - 15:45
#1
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В Тик Ток показывают, как наша власть изголяется нал народом, выплачивая по 200 ойро за месяц..
Вместо трех тысяч..
Потому и закрывают..
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