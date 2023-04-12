Re: Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить...

Отправлено: - 14:37

Я уже три дня нормально сижу, без оскорблений.

Бывший пользователь с России, Z-патриот, по 150 сообщений в сутки отправлял, с конца марта, чтобы оскорбить меня.

Меняя свои многочисленные ники и причем как оказалось, были двойные..

Интересно, Z-патриота, живущего в России, можно засудить?

Вроде же они приравнены там к лику Святых как вроде, Самим?