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≡ Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46568
Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить компенсацию
Отправлено: 12.04.23 - 14:37
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Многие ошибочно полагают, что интернет является свободной и не урегулированной законом зоной. Однако законодательство Казахстана предусматривает ответственность за оскорбления, совершенные в интернете. Об этом рассказывала юрист.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24659
Re: Оскорбили в комментариях? Как доказать в суде и получить...
Отправлено: 12.04.23 - 14:37
#1
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Я уже три дня нормально сижу, без оскорблений.
Бывший пользователь с России, Z-патриот, по 150 сообщений в сутки отправлял, с конца марта, чтобы оскорбить меня.
Меняя свои многочисленные ники и причем как оказалось, были двойные..
Интересно, Z-патриота, живущего в России, можно засудить?
Вроде же они приравнены там к лику Святых как вроде, Самим?
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