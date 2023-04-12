Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 25% влажность
  • З-ЮЗ, 9 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Обеспечить хорошей питьевой водой всех сельчан за 2,5 года обещают в Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46568
Обеспечить хорошей питьевой водой всех сельчан за 2,5 года обещают в Костанайской области
Отправлено: 12.04.23 - 14:31
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где в этом году будут строить водоводы, водопроводы, пункты очистки и раздачи воды, говорили на сессии областного маслихата. Сейчас обеспеченность сельского населения качественной питьевой водой достигает 80%.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24659
Re: Обеспечить хорошей питьевой водой всех сельчан за 2,5 года...
Отправлено: 12.04.23 - 14:31
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Под самым носом Костаная в Шеминовке так же нет воды.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 35
Зарегистрированные пользователи: yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS