Отправлено: - 09:41

maxsaf:

Пишет чел, который "топит" за пользу литературы, хотя у самого ошибка на ошибке. Видимо не всем оно идёт на пользу))

maxsaf:

Не самый удачный пример. Крестный отец в топ-5 шедевров кинематографа. А книга в топе?

Victor Yang:

Книги и фильмы вообще нельзя сравнивать - там разные приемы, разные инструменты и разное восприятие.

Цитата:так я не писатель а читателья книги читаю ради информации а не ради изучения правильности написания того или иного слова)Цитата:как раз таки удачный примергде бандитская киношка по фильму входит в топ шедевров сама книга считается просто рядовым криминальным романчиком ни лишённым новизны конечнотакже и с побегом из шоушенка который считается шедевром по версии амдби а у стивена кинга эта повесть просто проходняк))Цитата:да при этом как сравнить блокбастер "темный рыцарь" не основанный на худ оригинале и какое нибудь произведение например Война и мир? что тут лучше? это как сравнивать пароход и вездеход вроде как оба они транспортное средство но предназначенные для разного