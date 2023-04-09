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Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 46565
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
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Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 12.04.23 - 09:37
Цитата:
Раньше это был наверное единственный тренажёр для мозга, а щас чего только нет, помимо книг.
Skeptic:
Книга, любая - тренажёр для мозга.
Книга, любая - тренажёр для мозга.
Раньше это был наверное единственный тренажёр для мозга, а щас чего только нет, помимо книг.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13639
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 12.04.23 - 09:41
Цитата:
так я не писатель а читатель
я книги читаю ради информации а не ради изучения правильности написания того или иного слова)
Цитата:
как раз таки удачный пример
где бандитская киношка по фильму входит в топ шедевров сама книга считается просто рядовым криминальным романчиком ни лишённым новизны конечно
также и с побегом из шоушенка который считается шедевром по версии амдби а у стивена кинга эта повесть просто проходняк))
Цитата:
да при этом как сравнить блокбастер "темный рыцарь" не основанный на худ оригинале и какое нибудь произведение например Война и мир? что тут лучше? это как сравнивать пароход и вездеход вроде как оба они транспортное средство но предназначенные для разного
maxsaf:
Пишет чел, который "топит" за пользу литературы, хотя у самого ошибка на ошибке. Видимо не всем оно идёт на пользу))
Пишет чел, который "топит" за пользу литературы, хотя у самого ошибка на ошибке. Видимо не всем оно идёт на пользу))
так я не писатель а читатель
я книги читаю ради информации а не ради изучения правильности написания того или иного слова)
Цитата:
maxsaf:
Не самый удачный пример. Крестный отец в топ-5 шедевров кинематографа. А книга в топе?
Не самый удачный пример. Крестный отец в топ-5 шедевров кинематографа. А книга в топе?
как раз таки удачный пример
где бандитская киношка по фильму входит в топ шедевров сама книга считается просто рядовым криминальным романчиком ни лишённым новизны конечно
также и с побегом из шоушенка который считается шедевром по версии амдби а у стивена кинга эта повесть просто проходняк))
Цитата:
Victor Yang:
Книги и фильмы вообще нельзя сравнивать - там разные приемы, разные инструменты и разное восприятие.
Книги и фильмы вообще нельзя сравнивать - там разные приемы, разные инструменты и разное восприятие.
да при этом как сравнить блокбастер "темный рыцарь" не основанный на худ оригинале и какое нибудь произведение например Война и мир? что тут лучше? это как сравнивать пароход и вездеход вроде как оба они транспортное средство но предназначенные для разного
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13639
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 12.04.23 - 09:49
Цитата:
да только человек посмотревший фильм и заинтересовавшийся этой темой к примеру "Александр македонский" Ридли Скотта побежит читать сопутствующую литературу об этой эпохе и найдет он так информации больше чем было бы наоборот
кино и компьютерные игры только толчок к познанию и изучению предмета
а литература уже база и основа
посмотрев матрицу я побежал изучать философию киберпанка-романы Филиппа Дика и Уильяма Гибсона,симуляции и симулякров Бодрийара и анимэ Акира и Призрак в доспехах
поиграв в биошок побежал изучать философию Айн Рэнд
в этом плане я сторонник чтобы детям в школе давали к изучению фильмы и компьютерные игрушки (умные) чтобы заинтересовать ребенка темой но не делать из кинематографа или игр культа
всё в меру
maxsaf:
Раньше это был наверное единственный тренажёр для мозга, а щас чего только нет, помимо книг.
Раньше это был наверное единственный тренажёр для мозга, а щас чего только нет, помимо книг.
да только человек посмотревший фильм и заинтересовавшийся этой темой к примеру "Александр македонский" Ридли Скотта побежит читать сопутствующую литературу об этой эпохе и найдет он так информации больше чем было бы наоборот
кино и компьютерные игры только толчок к познанию и изучению предмета
а литература уже база и основа
посмотрев матрицу я побежал изучать философию киберпанка-романы Филиппа Дика и Уильяма Гибсона,симуляции и симулякров Бодрийара и анимэ Акира и Призрак в доспехах
поиграв в биошок побежал изучать философию Айн Рэнд
в этом плане я сторонник чтобы детям в школе давали к изучению фильмы и компьютерные игрушки (умные) чтобы заинтересовать ребенка темой но не делать из кинематографа или игр культа
всё в меру
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 12.04.23 - 10:21
Цитата:
Ну хоть что-то должно же по идее оседать в голове)
Цитата:
Сам себя тут переспорил) кино в итоге победило
abaika95:
так я не писатель а читатель я книги читаю ради информации а не ради изучения правильности написания того или иного слова)
так я не писатель а читатель я книги читаю ради информации а не ради изучения правильности написания того или иного слова)
Ну хоть что-то должно же по идее оседать в голове)
Цитата:
abaika95:
как раз таки удачный пример где бандитская киношка по фильму входит в топ шедевров сама книга считается просто рядовым криминальным романчиком ни лишённым новизны конечно также и с побегом из шоушенка который считается шедевром по версии амдби а у стивена кинга эта повесть просто проходняк))
как раз таки удачный пример где бандитская киношка по фильму входит в топ шедевров сама книга считается просто рядовым криминальным романчиком ни лишённым новизны конечно также и с побегом из шоушенка который считается шедевром по версии амдби а у стивена кинга эта повесть просто проходняк))
Сам себя тут переспорил) кино в итоге победило
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 12.04.23 - 10:24
Цитата:
Можно и не сравнивать, достаточно смириться с тем фактом, что пароходы (литература) нынче не в моде все хотят кататься на внедорожниках
abaika95:
это как сравнивать пароход и вездеход вроде как оба они транспортное средство но предназначенные для разного
это как сравнивать пароход и вездеход вроде как оба они транспортное средство но предназначенные для разного
Можно и не сравнивать, достаточно смириться с тем фактом, что пароходы (литература) нынче не в моде все хотят кататься на внедорожниках
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15659
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 12.04.23 - 10:58
Цитата:
Если просто быть в теме - хватит нескольких предложений. И цели тут обозначать никак нельзя - важен сам процесс. А процессы при чтении и просмотре совершенно разные. Фильм не сможет показать всю красоту и возможности языка - там говорят только герои, а описания представлены визуально. Тогда как в книге раскрывается мастерство писателя и его умение донести СЛОВАМИ до читателя субъективные чувства героев. Пунктуация, кстати, в этом играет немаловажную роль. В фильме всё то же самое доносится игрой актеров, декорациями. И вот это мастерство актеров/режиссеров никак нельзя сравнивать с мастерством писателей.
Разве с появлением качественных фотографий перестали писать картины? Пишут, хотя фотографией можно быстрее и дешевле добиться лучшего эффекта. Кто-то даже гиперреалистичные картины пишет, которые похожи на фотографию. Но дело же не в информации для зрителя - она будет одинакова в обоих случаях.
maxsaf:
и цель не выучить произведение наизусть, а просто быть в теме.
и цель не выучить произведение наизусть, а просто быть в теме.
Если просто быть в теме - хватит нескольких предложений. И цели тут обозначать никак нельзя - важен сам процесс. А процессы при чтении и просмотре совершенно разные. Фильм не сможет показать всю красоту и возможности языка - там говорят только герои, а описания представлены визуально. Тогда как в книге раскрывается мастерство писателя и его умение донести СЛОВАМИ до читателя субъективные чувства героев. Пунктуация, кстати, в этом играет немаловажную роль. В фильме всё то же самое доносится игрой актеров, декорациями. И вот это мастерство актеров/режиссеров никак нельзя сравнивать с мастерством писателей.
Разве с появлением качественных фотографий перестали писать картины? Пишут, хотя фотографией можно быстрее и дешевле добиться лучшего эффекта. Кто-то даже гиперреалистичные картины пишет, которые похожи на фотографию. Но дело же не в информации для зрителя - она будет одинакова в обоих случаях.
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 12.04.23 - 12:02
Цитата:
Если бы так можно было - я бы не стал читать "Войну и мир" целиком, а просто пробежал бы по оглавлению. но к сожалению, так это не работает Кстати, не припомню, чтобы извлёк для себя что-то полезное из этого произведения. Возможно посмотрел бы экранизацию, но чтением всё желание отбило
Цитата:
Даже виниловые пластинки не перестали выпускать. Но выпускают теперь их намного меньше. И книг печатают меньше, факт.
Victor Yang:
Если просто быть в теме - хватит нескольких предложений
Если просто быть в теме - хватит нескольких предложений
Если бы так можно было - я бы не стал читать "Войну и мир" целиком, а просто пробежал бы по оглавлению. но к сожалению, так это не работает Кстати, не припомню, чтобы извлёк для себя что-то полезное из этого произведения. Возможно посмотрел бы экранизацию, но чтением всё желание отбило
Цитата:
Victor Yang:
Разве с появлением качественных фотографий перестали писать картины?
Разве с появлением качественных фотографий перестали писать картины?
Даже виниловые пластинки не перестали выпускать. Но выпускают теперь их намного меньше. И книг печатают меньше, факт.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13639
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 12.04.23 - 12:05
Цитата:
ну вот слова в предложения же составляю а окончания и знаки препинания это уже не моя проблема)
Цитата:
нет просто ты так и не понял что где для литературы крестный отец это мелкая халтурка для кина это ШЕДЕВР!!!!
просто в кино ничего сложнее снять не получиться вот и получается что бульварное чтиво в кинотеатре становиться блокбастером)
к слову три самых кассовых фильма в СССР за всю историю это
1.Пираты 20 века-боевичок с закосом под китайские дешевые драчки
2.Москва слезам не верит- типичная мылодрама предвестник всех сериалов на России 1 про бедных брошенных девушек))
3.Бриллиантовая рука-закос под дешевые европейские криминальные комедии
из западных 1.Есения-мылодрама, 2.Великолепная семерка-вестрн боевичок,3.Бродяга-индийская мылодрама
в общем и целом это показатель зрительской симпатии самой читающей страны на свете) все популярное что похоже на запад
Просто если среднестатистический человек (не для работы а для себя) читает Достоевского, Золю и Шекспира в кино он ходит наверно больше развлечься и главное отвлечься при этом же! сложноватый для современного зрителя шпионский триллер в 4 сериях Щит и меч (предвестник штирлица) на 8 месте (куда там бонду) а драма в 2 частях А зори здесь тихие на 10 месте из всех советских фильмов на минуточку
и вот если человек ничего не читает то для него Тарковский это ваааау,шедевра!!! нонсенс!!!
вот почему в СССР тарковского как то не приняли а на западе он считается лучшим русским режиссёром когда как смотреть его натурально не возможно тягомотина ради тягомотины чем сейчас начинает грешить Нолан
но опять же сейчас же запад перехватил инициативу и снимает больше вдумчивых, серьезных фильмов прям по советскому образцу а россия наоборот превратилась в клоаку дешевого ширпотреба а если снимает что то серьезное то получается сплошной левиафан
maxsaf:
Ну хоть что-то должно же по идее оседать в голове)
Ну хоть что-то должно же по идее оседать в голове)
ну вот слова в предложения же составляю а окончания и знаки препинания это уже не моя проблема)
Цитата:
maxsaf:
Сам себя тут переспорил) кино в итоге победило
Сам себя тут переспорил) кино в итоге победило
нет просто ты так и не понял что где для литературы крестный отец это мелкая халтурка для кина это ШЕДЕВР!!!!
просто в кино ничего сложнее снять не получиться вот и получается что бульварное чтиво в кинотеатре становиться блокбастером)
к слову три самых кассовых фильма в СССР за всю историю это
1.Пираты 20 века-боевичок с закосом под китайские дешевые драчки
2.Москва слезам не верит- типичная мылодрама предвестник всех сериалов на России 1 про бедных брошенных девушек))
3.Бриллиантовая рука-закос под дешевые европейские криминальные комедии
из западных 1.Есения-мылодрама, 2.Великолепная семерка-вестрн боевичок,3.Бродяга-индийская мылодрама
в общем и целом это показатель зрительской симпатии самой читающей страны на свете) все популярное что похоже на запад
Просто если среднестатистический человек (не для работы а для себя) читает Достоевского, Золю и Шекспира в кино он ходит наверно больше развлечься и главное отвлечься при этом же! сложноватый для современного зрителя шпионский триллер в 4 сериях Щит и меч (предвестник штирлица) на 8 месте (куда там бонду) а драма в 2 частях А зори здесь тихие на 10 месте из всех советских фильмов на минуточку
и вот если человек ничего не читает то для него Тарковский это ваааау,шедевра!!! нонсенс!!!
вот почему в СССР тарковского как то не приняли а на западе он считается лучшим русским режиссёром когда как смотреть его натурально не возможно тягомотина ради тягомотины чем сейчас начинает грешить Нолан
но опять же сейчас же запад перехватил инициативу и снимает больше вдумчивых, серьезных фильмов прям по советскому образцу а россия наоборот превратилась в клоаку дешевого ширпотреба а если снимает что то серьезное то получается сплошной левиафан
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 12.04.23 - 12:08
Цитата:
Согласен, в вашем случае это уже прогресс
abaika95:
ну вот слова в предложения же составляю
ну вот слова в предложения же составляю
Согласен, в вашем случае это уже прогресс
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