Отправлено: - 11:40

Victor Yang:

Сокращение подразумевает выплату нескольких зарплат после увольнения. Там точно было сокращение? Или им сказали написать по собственному желанию - они и написали? Почему тогда не стали отстаивать свои права сразу на месте? Мутная история, как обычно.

ACROS:

Нельзя ли было просто выйти к народу и переговорить,

Цитата:ничего там мутного)все предельно простов жанаозене все местные работают в подрядных организациях которые обслуживают буровые и качалки нефтяных компанийпо сути у одной нефтяной компании может быть до 10 таких подрядчиков занимающихся каждый своей специализацией-электрики,водители, сварщики,заправщики,монтажники итдэти что бастуют проиграли тендер, им предложили найм в компанию что тендер выиграла рабочие отказались и требуют чтобы их устроили в САМУ компанию а не в тендерный подрядчик! а компании не нужно столько работяг и социальной политикой нефтяники заниматься не намерены да и работы столько нет для удваивания штата ради того чтобы 500 бездельников получали зарплату как и 150 тех кто действительно впахиваетпроблема еще в том что в жанаозене нет другой работыточнее она есть но там мизерные зарплаты при больших ценахпоэтому местные и прут в нефтянку получая свои 400-600 тысяч что по их меркам считается мало и им нужно большекак объяснял один выходец оттуда "вот представь ты живешь всю жизнь в пустыне, отучился в нефтянке но разводишь скот по тому что рабочих мест нет а у тебя по трассе новенькие японские джипы с вахтовкиками и менеджерами в костюмчиках из астаны гоняют в город за выпивкой, естественно у тебя возмущение будет, почему эти тут жируют на нашей нефти а мы без денег сидим!!??" в этом же плане там райское поле для вербовки ваххабитов кстати где их и много, потому что ваххабитский агитатор прямо говорит что эти неверные американцы и британцы с астанчанами тут на тебе паразитируют а вот у нас в саудовской Аравии мы сами нефтью руководим поэтому и живем богато потому что мы салафиты а вы нет!в общем сложный регион там и сложная ситуация))Цитата:говорили и аким области и прокурорыа о чем говорить если люди требуют трудоустройства на высокие зарплаты а мест нет?столичных увольнять? тогда этих акимов самих попрут завтра, вахтовиков которые по сути являются штрейкбрехерами? опасно тогда при любой проблеме местные начнут бастовать а работать будет некому