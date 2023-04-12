Протест нефтяников в столице, задержания и ночные выступления на западе Казахстана: что произошло
Отправлено: 12.04.23 - 11:07
После задержания в Астане десятков жанаозенских нефтяников, которые требовали у здания Минэнерго предоставления постоянных рабочих мест, тысячи человек вышли на улицы в Мангистауской области. Они потребовали освободить земляков и решить проблему безработицы в нефтяном регионе. Читать новость
Сокращение подразумевает выплату нескольких зарплат после увольнения. Там точно было сокращение? Или им сказали написать по собственному желанию - они и написали? Почему тогда не стали отстаивать свои права сразу на месте? Мутная история, как обычно.
Нельзя ли было просто выйти к народу и переговорить, ещё там, в Жанаозене, не создавая излишнего ажиотажа и бестолковости - конечно, люди там избалованы высокими зарплатами, но решать то по любому надо, тем более государство у нас не простое, а "слышащее" "государства. Если профсоюзов нет или же они импотентны в своих действиях, работягам и пришлось ехать в столицу - коль местная власть не смогла решить эти вопросы с нефтяными олигархами.
ACROS: работягам и пришлось ехать в столицу - коль местная власть не смогла решить эти вопросы с нефтяными олигархами.
Работяги там тоже зажрались. Нигде больше в Казахстане таких зарплат они не найдут наверняка.
Цитата:
ACROS: Нельзя ли было просто выйти к народу и переговорить
А толку? Им же нужно чтобы вынуть и положить сразу такую работу с большой зарплатой. А откуда деньги, если тендер проигран? И уволили их, скорее всего, в соответствии с ТК и без на рушений. Что можно такой толпе объяснить?
Государство пожинает плоды реформ в образовании. Ну и коррупция во всех этих мунаях бешеная. Плохо образованным сложно объяснить, что им никто и ничего не должен. Многих знаю из Кустаная там работают на вахте и по многу лет, не жалуются ни на что. Видимо такие работники... Опасно, что таких легко подбить на какой-нибудь кипишь, но и нянчить их тоже не нужно
Victor Yang: Сокращение подразумевает выплату нескольких зарплат после увольнения. Там точно было сокращение? Или им сказали написать по собственному желанию - они и написали? Почему тогда не стали отстаивать свои права сразу на месте? Мутная история, как обычно.
ничего там мутного) все предельно просто в жанаозене все местные работают в подрядных организациях которые обслуживают буровые и качалки нефтяных компаний по сути у одной нефтяной компании может быть до 10 таких подрядчиков занимающихся каждый своей специализацией-электрики,водители, сварщики,заправщики,монтажники итд эти что бастуют проиграли тендер, им предложили найм в компанию что тендер выиграла рабочие отказались и требуют чтобы их устроили в САМУ компанию а не в тендерный подрядчик! а компании не нужно столько работяг и социальной политикой нефтяники заниматься не намерены да и работы столько нет для удваивания штата ради того чтобы 500 бездельников получали зарплату как и 150 тех кто действительно впахивает проблема еще в том что в жанаозене нет другой работы точнее она есть но там мизерные зарплаты при больших ценах поэтому местные и прут в нефтянку получая свои 400-600 тысяч что по их меркам считается мало и им нужно больше как объяснял один выходец оттуда "вот представь ты живешь всю жизнь в пустыне, отучился в нефтянке но разводишь скот по тому что рабочих мест нет а у тебя по трассе новенькие японские джипы с вахтовкиками и менеджерами в костюмчиках из астаны гоняют в город за выпивкой, естественно у тебя возмущение будет, почему эти тут жируют на нашей нефти а мы без денег сидим!!??" в этом же плане там райское поле для вербовки ваххабитов кстати где их и много, потому что ваххабитский агитатор прямо говорит что эти неверные американцы и британцы с астанчанами тут на тебе паразитируют а вот у нас в саудовской Аравии мы сами нефтью руководим поэтому и живем богато потому что мы салафиты а вы нет!
в общем сложный регион там и сложная ситуация)) Цитата:
ACROS: Нельзя ли было просто выйти к народу и переговорить,
говорили и аким области и прокуроры а о чем говорить если люди требуют трудоустройства на высокие зарплаты а мест нет? столичных увольнять? тогда этих акимов самих попрут завтра, вахтовиков которые по сути являются штрейкбрехерами? опасно тогда при любой проблеме местные начнут бастовать а работать будет некому
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