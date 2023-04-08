Отправлено: - 07:14

таноми52:

Копия она и есть копия!

Цитата:А ещё есть цифровое копирование, когда например мы музыку копируем с одного компьютера на другой, флешкой. Один раз с компа на флешку, второй раз с флешки на комп2. При этом музыкальные файлы будут совершенно идентичны, на 100% без потери качества. И так можно копировать туда-сюда бесконечное число раз, и получать каждый раз копии на 100% идентичные оригиналу. На случай сбоя придумали контрольную сумму, например MD5 чтобы каждый раз проверять идентичность. Очень надежная проверка. Так что копирование копированию рознь.