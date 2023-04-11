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≡ "Алин меня везде засунул и сидит смеется" - По делу о строительстве плотины в Шили начали допрос подсудимых
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46563
"Алин меня везде засунул и сидит смеется" - По делу о строительстве плотины в Шили начали допрос подсудимых
Отправлено: 11.04.23 - 21:31
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Подсудимый Дюсембаев сегодня целый день дает показания. Его основная версия: к госзакупке по реконструкции плотины стоимостью 173 млн тенге его привлек поучаствовать Габит Алин. Он же предложил купить для этого фирму.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6007
Re: "Алин меня везде засунул и сидит смеется" - По...
Отправлено: 11.04.23 - 21:31
#1
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Надеюсь, опытный судья сразу раскусит кто тут директор кукольного театра Карабас, возможно кто-то дурочку включает. Людей портит денежный интерес,будь он неладен
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