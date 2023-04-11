Re: Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате...

Отправлено: - 17:17

Счастливые..

А наше ОСИ сейчас давят, сегодня собрание по депутату миллиардеру, жильцов дома, который решил расправиться с нашем ОСИ..

И еще родственники Святого..

Идут на буквально все, все личные дела как то переворачивают и идет клевета, даде к одному на работу пришли, типа обесчестить его..

Даже знают кто прописан и собственность на родителях, даже эти дела их дорогостоящие адвокаты подымают..

А по статьям об ОСИ, от государства, везде тишь да благодать..

У нас опросы собираем , ходим по квартирам и тд..

И вот это вот надо было внедрять раньше еще, а не сидеть и выжидать..