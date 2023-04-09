Отправлено: - 15:22

maxsaf:

Ну и что? Зато оно и добавляет много чего, визуально информация воспринимается намного легче

maxsaf:

Чтение художественной литературы - это как винил, а экранизация - как mp3. Второе - выиграло при всех явных недостатках, неоспоримый факт. Сожалеть или радоваться - ну тут каждому свое

maxsaf:

Если читать стали меньше, то что стали делать больше?

Victor Yang:

Экранизация - она как mp4, а как винил - это фильм на кинопленке, а книга вообще другое.

Цитата:ну так о том и речь в большинстве случаев кино основанное на худ основе это эрцаз-заменитель книги где режиссер убирает как он думает лишнее и добавляет своей отсебятины и да про экономию времени тоже мимоесли в романе крестный отец ты все тонкости повествования мог изучить за одну книгу (2 часа)то фильмов тебе 2 надо посмотреть каждый по 3 часа и то части нужного из книги там нетЦитата:люди кто читает книги, смотрит фильмы, посещает театры все ровно управляют теми кто смотрит одни лишь фильмынеоспоримый факт Цитата:на форумах глупые вопросы задавать)Цитата:книги это книги а фильм это как театр основанный на этой книге только со спецэффектамивзрослые люди предпочитают книгидети-фильмыпроблема в том что иногда взрослые предпочитают бесполезную мусорную литературу кичась еще этим когда как дети насмотрятся твоего кубрика или финчера а потом ходят умные)