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≡ В Рудном от кори не привиты 82 ребенка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46562
В Рудном от кори не привиты 82 ребенка
Отправлено: 11.04.23 - 17:24
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По данным Рудненской городской поликлиники в Рудном не привиты по возрасту 82 ребенка. Причины - медотводы или отказы родителей. 10 апреля стало известно о втором случае заболевания, который был зарегистрирован в Рудном. Оба ребенка не прошли вакцинацию по причине отказа родителей.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24654
Re: В Рудном от кори не привиты 82 ребенка
Отправлено: 11.04.23 - 17:24
#1
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Родители думают, что эпидемия кори в России их не коснется?
Как и короновирус из какой то там мышки, которая наелась плесени в китайском погребе?
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