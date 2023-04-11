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≡ «Он же не «Черная Молния»!» - Еще один автомобиль пропал с охраняемой штрафстоянки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46562
«Он же не «Черная Молния»!» - Еще один автомобиль пропал с охраняемой штрафстоянки в Костанае
Отправлено: 11.04.23 - 17:20
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Владелец автомобиля отбывает наказание в тюрьме. 29 марта 2023 года СМУС постановил вернуть машину его жене Айгуль КАЛИЕВОЙ. В тот же день она вместе со следователем пришла на штрафстоянку, но автомобиля там не обнаружили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24654
Re: «Он же не «Черная Молния»!» - Еще один автомобиль пропал с...
Отправлено: 11.04.23 - 17:20
#1
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У меня авто на жене..
Это должен делать каждый..
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