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≡ Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46562
Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате онлайн?
Отправлено: 11.04.23 - 17:17
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Если раньше для регистрации ОСИ приходилось проходить долгий путь от нескольких встреч с жильцами дома до подачи соответствующего заявления, то теперь достаточно одним нажатием кнопки на смартфоне подать онлайн-заявку через приложение «Управ.дом».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24654
Re: Как зарегистрировать ОСИ и проводить голосование в формате...
Отправлено: 11.04.23 - 17:17
#1
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Счастливые..
А наше ОСИ сейчас давят, сегодня собрание по депутату миллиардеру, жильцов дома, который решил расправиться с нашем ОСИ..
И еще родственники Святого..
Идут на буквально все, все личные дела как то переворачивают и идет клевета, даде к одному на работу пришли, типа обесчестить его..
Даже знают кто прописан и собственность на родителях, даже эти дела их дорогостоящие адвокаты подымают..
А по статьям об ОСИ, от государства, везде тишь да благодать..
У нас опросы собираем , ходим по квартирам и тд..
И вот это вот надо было внедрять раньше еще, а не сидеть и выжидать..
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