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≡ Вопросы задавал аким. Что обсуждали Кумар Аксакалов с жителями и предпринимателями в Карасуском районе?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46562
Вопросы задавал аким. Что обсуждали Кумар Аксакалов с жителями и предпринимателями в Карасуском районе?
Отправлено: 11.04.23 - 15:24
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- Когда говорят, что все нормально, у меня сразу подозрение, честно. Не бывает все нормально, все хорошо, - сказал аким области на встрече с карасулянами. О чем говорили и о чем молчали во время этого визита - в нашем репортаже.
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d
§ dvb
(Пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
400
Re: Вопросы задавал аким. Что обсуждали Кумар Аксакалов с...
Отправлено: 11.04.23 - 15:24
#1
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24654
Re: Вопросы задавал аким. Что обсуждали Кумар Аксакалов с...
Отправлено: 11.04.23 - 17:02
#2
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Цитата:
- Мы увлеклись защитой частного бизнеса. Частника оберегаем как священную корову, - говорит глава региона. - У акима сельского округа денег нет, или их очень мало. А многие жители села, как правило, работают на хозяина. А тот должен быть заинтересован, чтобы его работники остались в селе


Цитата:
По словам акима, за пять лет население Карасуского района сократилось на 30%. И это не вина сельчанина, человек всегда ищет для себя хорошие условия проживания. А в районе из 41 населенного пункта только в 14-ти есть центральное водоснабжение, еще в 14-ти установлены насосы ПРПВ. В 31% населенных пунктов вода - только привозная.

Согласен, местные корольки гребут только под себя, но..
Государство хочет снять с себя ответственность за этот беспредел в деревнях, который идет с самого правления Елбасы и наложить это на каких то мифический супербизнесменов, у которых есть комбайн на двоих и пара коров?
Даже Иволга, где один из хозяев был Сам, не справилась с такой задачей и порой выселяла мелких ипэшников на плохие земли и разрушала сами деревни..
А тут трактор купил, и уже ответственнен , что бабы не рожают, а мужики спиваются и как оказалось, воды нет в деревнях, все водопроводы разворовали..
По моему это глупейшие выводы какие то..
А то что?
Национализируем теперь этих коммерсантов и по новой, создадим колхозы в СССР номер 2?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24654
Re: Вопросы задавал аким. Что обсуждали Кумар Аксакалов с...
Отправлено: 11.04.23 - 17:07
#3
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Надо перестать строить жилье, высотники, в областном центре.
Развивай аким деревни, строй лучше там хоть высотки, хоть завысотки, проведи воду, газ, и ты увидишь, как деревня будет благодарна тебе..
А то на каких то колхоманов, пусть и удачливых по жизни, с парой тракторов и мотыгой хочешь навесить жизнь деревень..
Так конечно не пойдет..
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