Отправлено: - 17:02

- Мы увлеклись защитой частного бизнеса. Частника оберегаем как священную корову, - говорит глава региона. - У акима сельского округа денег нет, или их очень мало. А многие жители села, как правило, работают на хозяина. А тот должен быть заинтересован, чтобы его работники остались в селе

По словам акима, за пять лет население Карасуского района сократилось на 30%. И это не вина сельчанина, человек всегда ищет для себя хорошие условия проживания. А в районе из 41 населенного пункта только в 14-ти есть центральное водоснабжение, еще в 14-ти установлены насосы ПРПВ. В 31% населенных пунктов вода - только привозная.

Цитата:Цитата:Согласен, местные корольки гребут только под себя, но..Государство хочет снять с себя ответственность за этот беспредел в деревнях, который идет с самого правления Елбасы и наложить это на каких то мифический супербизнесменов, у которых есть комбайн на двоих и пара коров?Даже Иволга, где один из хозяев был Сам, не справилась с такой задачей и порой выселяла мелких ипэшников на плохие земли и разрушала сами деревни..А тут трактор купил, и уже ответственнен , что бабы не рожают, а мужики спиваются и как оказалось, воды нет в деревнях, все водопроводы разворовали..По моему это глупейшие выводы какие то..А то что?Национализируем теперь этих коммерсантов и по новой, создадим колхозы в СССР номер 2?