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Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 46559
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
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Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:58
Цитата:
Ну и что? Зато оно и добавляет много чего, визуально информация воспринимается намного легче. Пусть это даже режиссерская отсебятина, но она на общую ценность материала не оказывает негативного влияния. Пусть даже зритель потеряет 10% "воды" и мути, зато сэкономит самое ценное - время.
abaika95:
кино урезает массу текста и контекста
кино урезает массу текста и контекста
Ну и что? Зато оно и добавляет много чего, визуально информация воспринимается намного легче. Пусть это даже режиссерская отсебятина, но она на общую ценность материала не оказывает негативного влияния. Пусть даже зритель потеряет 10% "воды" и мути, зато сэкономит самое ценное - время.
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 11:04
Цитата:
У чтения останутся преданные фанаты, гурманы и ценители, но таким массовым как раньше оно уже не будет никогда.
Victor Yang:
Когда читаешь - ешь не спеша, небольшими кусочками, тщательно пережевывая и ощущая все тонкости вкуса. Хотя и там и там - цель насытиться.
Когда читаешь - ешь не спеша, небольшими кусочками, тщательно пережевывая и ощущая все тонкости вкуса. Хотя и там и там - цель насытиться.
У чтения останутся преданные фанаты, гурманы и ценители, но таким массовым как раньше оно уже не будет никогда.
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 11:08
Чтение художественной литературы - это как винил, а экранизация - как mp3. Второе - выиграло при всех явных недостатках, неоспоримый факт. Сожалеть или радоваться - ну тут каждому свое
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 11:16
Цитата:
Если читать стали меньше, то что стали делать больше?
abaika95:
кино урезает массу текста и контекста кино не заменит книгу а книга не заменит комикс комикс не заменит картину а картина не заменит радио радио не заменит концерт а концерт не заменит скульптуру скульптура не заменит балет а балет не заменит оперу опера не заменит компьютерные игры а игры не заменят кино вопросы?
кино урезает массу текста и контекста кино не заменит книгу а книга не заменит комикс комикс не заменит картину а картина не заменит радио радио не заменит концерт а концерт не заменит скульптуру скульптура не заменит балет а балет не заменит оперу опера не заменит компьютерные игры а игры не заменят кино вопросы?
Если читать стали меньше, то что стали делать больше?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15655
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 13:25
Цитата:
Про это автор и говорит. Как проведение досуга чтение проигрывает, конечно. Но при просмотре видео не происходит такой работы мозга как при чтении - именно поэтому оно и проигрывает. Но при этом работа мозга важна, особенно развивающемуся организму и тому у кого работа не связана с умственными нагрузками. Зачем ходить пешком, если можно лишние 100 метров и на машине (мопеде, электросамокате) проехать, верно? Но в целом для организма постоянное сидение не очень хорошо.
Цитата:
Совершенно некорректно. Экранизация - она как mp4, а как винил - это фильм на кинопленке, а книга вообще другое.
maxsaf:
но таким массовым как раньше оно уже не будет никогда.
но таким массовым как раньше оно уже не будет никогда.
Про это автор и говорит. Как проведение досуга чтение проигрывает, конечно. Но при просмотре видео не происходит такой работы мозга как при чтении - именно поэтому оно и проигрывает. Но при этом работа мозга важна, особенно развивающемуся организму и тому у кого работа не связана с умственными нагрузками. Зачем ходить пешком, если можно лишние 100 метров и на машине (мопеде, электросамокате) проехать, верно? Но в целом для организма постоянное сидение не очень хорошо.
Цитата:
maxsaf:
Чтение художественной литературы - это как винил, а экранизация - как mp3.
Чтение художественной литературы - это как винил, а экранизация - как mp3.
Совершенно некорректно. Экранизация - она как mp4, а как винил - это фильм на кинопленке, а книга вообще другое.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1849
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 13:53
Не знаю, мне чтение ничего не заменит, это как помните реплика из фильма" Москва слезам не верит" Всё будет сплошное телевидение, в итоге и театр сохранился и библиотеки и там есть свои почитатели, например я. Сейчас говорят, что телевидения не будет, будет сплошной интернет, как то мне кажется, что будет всё, в том числе и телевидение, пока не умру я и те кто просто привык включать вечером телевизор. Вопрос такой непростой, так же как и про языки. Я так считаю, и русский язык знать надо, наш народный писатель Абай, говорил, что мы всю мировую культуру познали , через знание языка Пушкина, казахский по умолчанию, просто потому , что Республика Казахстан, неплохо было бы ещё и английский выучить. У меня знакомый есть, у него то ли 32, то ли 34 языка, завидую ему. Спрашивал как он смог, говорит если есть музыкальный слух, нетрудно, итальянский схож с испанским и т.д.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1849
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 14:11
И ещё Юрий Яковлевич, когда я у Вас учился, был культ знаний, сейчас наверное больше культ денег, но от этого никуда не деться, все хотят хорошо жить. жизнь меняется, к сожалению мы тоже
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13635
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 15:13
Цитата:
незнаю
я ваш диплом не смотрел но на чабана вы чемто смахиваете
Цитата:
нет
просто те кто не читал раньше "кривозубые крестьяне" стали смотреть кино
а те страты кто читал книги 100 лет назад так и читают и смотрят кино и в театры ходят итд
а у "крестьян" сплошное кино заменяющие им все))
Цитата:
нет кино заменило дешевую книгу "бульварное чтиво"
maxsaf:
Кто на что учился
Кто на что учился
незнаю
я ваш диплом не смотрел но на чабана вы чемто смахиваете
Цитата:
maxsaf:
И при этом больше стали смотреть кино.
И при этом больше стали смотреть кино.
нет
просто те кто не читал раньше "кривозубые крестьяне" стали смотреть кино
а те страты кто читал книги 100 лет назад так и читают и смотрят кино и в театры ходят итд
а у "крестьян" сплошное кино заменяющие им все))
Цитата:
maxsaf:
Оно уже заменило книгу
Оно уже заменило книгу
нет кино заменило дешевую книгу "бульварное чтиво"
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13635
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 15:22
Цитата:
ну так о том и речь в большинстве случаев кино основанное на худ основе это эрцаз-заменитель книги где режиссер убирает как он думает лишнее и добавляет своей отсебятины и да про экономию времени тоже мимо
если в романе крестный отец ты все тонкости повествования мог изучить за одну книгу (2 часа)
то фильмов тебе 2 надо посмотреть каждый по 3 часа и то части нужного из книги там нет
Цитата:
люди кто читает книги, смотрит фильмы, посещает театры все ровно управляют теми кто смотрит одни лишь фильмы
неоспоримый факт Цитата:
на форумах глупые вопросы задавать)
Цитата:
книги это книги а фильм это как театр основанный на этой книге только со спецэффектами
взрослые люди предпочитают книги
дети-фильмы
проблема в том что иногда взрослые предпочитают бесполезную мусорную литературу кичась еще этим когда как дети насмотрятся твоего кубрика или финчера а потом ходят умные)
maxsaf:
Ну и что? Зато оно и добавляет много чего, визуально информация воспринимается намного легче
Ну и что? Зато оно и добавляет много чего, визуально информация воспринимается намного легче
ну так о том и речь в большинстве случаев кино основанное на худ основе это эрцаз-заменитель книги где режиссер убирает как он думает лишнее и добавляет своей отсебятины и да про экономию времени тоже мимо
если в романе крестный отец ты все тонкости повествования мог изучить за одну книгу (2 часа)
то фильмов тебе 2 надо посмотреть каждый по 3 часа и то части нужного из книги там нет
Цитата:
maxsaf:
Чтение художественной литературы - это как винил, а экранизация - как mp3. Второе - выиграло при всех явных недостатках, неоспоримый факт. Сожалеть или радоваться - ну тут каждому свое
Чтение художественной литературы - это как винил, а экранизация - как mp3. Второе - выиграло при всех явных недостатках, неоспоримый факт. Сожалеть или радоваться - ну тут каждому свое
люди кто читает книги, смотрит фильмы, посещает театры все ровно управляют теми кто смотрит одни лишь фильмы
неоспоримый факт Цитата:
maxsaf:
Если читать стали меньше, то что стали делать больше?
Если читать стали меньше, то что стали делать больше?
на форумах глупые вопросы задавать)
Цитата:
Victor Yang:
Экранизация - она как mp4, а как винил - это фильм на кинопленке, а книга вообще другое.
Экранизация - она как mp4, а как винил - это фильм на кинопленке, а книга вообще другое.
книги это книги а фильм это как театр основанный на этой книге только со спецэффектами
взрослые люди предпочитают книги
дети-фильмы
проблема в том что иногда взрослые предпочитают бесполезную мусорную литературу кичась еще этим когда как дети насмотрятся твоего кубрика или финчера а потом ходят умные)
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