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≡ Не футболом единым - любительский хоккей намерены активно развивать в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46559
Не футболом единым - любительский хоккей намерены активно развивать в Костанайской области
Отправлено: 11.04.23 - 15:00
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«В каждом райцентре должен быть физкультурно-оздоровительный комплекс, а рядом крытый корт», - цитата из выступления акима области Кумара АКСАКАЛОВА на сессии маслихата. На днях депутаты утвердили изменения в бюджет, они касались и строительства спортивных сооружений.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
283
Re: Не футболом единым - любительский хоккей намерены активно...
Отправлено: 11.04.23 - 15:00
#1
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Не понял, что происходит? Думать команды не было.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13635
Re: Не футболом единым - любительский хоккей намерены активно...
Отправлено: 11.04.23 - 15:06
#2
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был аким гитарист все на гитарах играли
был аким футболист везде футзалы строили
теперь вот пришел аким хоккеист
когда уже придет аким-американист? чтобы везде трассы-трассы-трассы и небоскребы-небоскребы-небоскребы))
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