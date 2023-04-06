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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24649
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.23 - 16:14
#8296
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Цитата:
drakon:
Чистый Четверг у нас - сегодня.

У нас будет после окончания уразы, поста.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4156
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 06.04.23 - 16:15
#8297
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Цитата:
drakon:
Чистый Четверг у нас - сегодня..


У нас тоже в райцентре: - чистый четверг - метут улицы, убирают мусор.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25801
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.04.23 - 11:26
#8298
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Сегодня - Страстная Пятница.
Выходной день... :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25801
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.04.23 - 12:53
#8299
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Как там Наурыз - поживает?
Щенок, Президента... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25801
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.23 - 20:42
#8300
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Пасха у нас - сегодня... :lol: :oops:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1849
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.23 - 21:08
#8301
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Всех с праздникапми
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19056
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.23 - 21:10
#8302
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Цитата:
drakon:
Пасха у нас - сегодня

сегодня от своих получил. видео.
пасха. празднование.
шашлык,закуски, пиво.
все на русском языке разговаривают.
и взрослые и дети.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19056
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.23 - 21:18
#8303
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и да, аллеи и площади Ленина никто не переименовывает.
даже наоборот памятники ставят новые.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
19056
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.04.23 - 21:22
#8304
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установили памятник Ленину в Гельзенкирхене в 2020 году.

[Исправлено: alex_60, 09.04.2023 - 21:23]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3424
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.23 - 22:37
#8305
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Немного романтики для Деревеньки :lol: ;-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1782
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.04.23 - 22:42
#8306
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25801
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.04.23 - 13:34
#8307
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Цитата:
таноми52:
Немного романтики для Деревеньки :lol: ;-)

И почему, она - плачет?
В далёком, Британском,
порту?... :lol: :oops:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1849
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.04.23 - 13:58
#8308
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Цитата:
alex_60:
все на русском языке разговаривают. и взрослые и дети.

Вот это я приветствую, чем больше знаешь языков, тем богаче ты,я в фигуральном смысле, не обращаюсь напрямую.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1849
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.04.23 - 14:06
#8309
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Ещё помню про жену французского посла , в жарком Сенегале, к сожалению не умею как и Дракон выкладывать , что то сюда, песня классная написал Городницкий, доктор геолого-минералогических наук. Если Таноми сможет выложить было бы тоже неплохо, Вы уж не обижайтесь на меня, говорю, что думаю, было бы куда хуже если бы камень за пазухой затаил
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7526
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.04.23 - 14:38
#8310
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Цитата:
saba:
про жену французского посла


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