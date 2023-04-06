Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 14:06

Ещё помню про жену французского посла , в жарком Сенегале, к сожалению не умею как и Дракон выкладывать , что то сюда, песня классная написал Городницкий, доктор геолого-минералогических наук. Если Таноми сможет выложить было бы тоже неплохо, Вы уж не обижайтесь на меня, говорю, что думаю, было бы куда хуже если бы камень за пазухой затаил