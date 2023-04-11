Отправлено: - 14:17

Корпорация сегодня

- участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны путем количественно-качественной сохранности резервного запаса продовольственного зерна;

- содействует стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта;

- применяет высокие стандарты управленческого менеджмента в соответствии с лучшей практикой корпоративного управления.

И еще вопрос, чем занята АО Продкорпорация.Цитата:(цитата с сайта корпорации -https://fcc.kz/about/about-company/)Судя по факту, свои цели она не исполнила, т.к. у отечественного производителя на остатках много зерна. Соотвественно корпорация не выкупила его. И корень проблем нужно искать там. Ведь изначально смысл в том что в "нестандартные" годы корпорация покупала бы зерно дороже рынка для обеспечения рентабельности казахстанского производителя. Или наоборот бы сбивала цену, продавая мельникам ниже рынка при обратной ситуации. Но как мне кажется сейчас она просто занята экспортом....Т.к. сомневаюсь что мельники будут приобретать зерно "посредством анонимных биржевых торгов" (цитата с