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≡ Казахстан на полгода запретил импорт пшеницы автотранспортом
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46559
Казахстан на полгода запретил импорт пшеницы автотранспортом
Отправлено: 11.04.23 - 14:07
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Казахстан на полгода запретил ввоз пшеницы автомобильным транспортом. Соответствующий приказ министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева появился в банке нормативных правовых актов.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
300
Re: Казахстан на полгода запретил импорт пшеницы автотранспортом
Отправлено: 11.04.23 - 14:07
#1
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Цитата:
при больших объёмах её нелегального ввоза
Мне кажется здесь, а в принципе и в оригинале статьи некорректно написано. Ввод вполне легальный был до запрета - иначе бы его не пропускали....Вот сейчас если ввезут будет нелегальный. В итоге проводится подмена понятий и ответсвенность с правительства которое обязано создавать и регулировать правила игры переложена на предпринимателей.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
300
Re: Казахстан на полгода запретил импорт пшеницы автотранспортом
Отправлено: 11.04.23 - 14:17
#2
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И еще вопрос, чем занята АО Продкорпорация.Цитата:
Корпорация сегодня
- участвует в обеспечении продовольственной безопасности страны путем количественно-качественной сохранности резервного запаса продовольственного зерна;
- содействует стабилизации внутреннего зернового рынка и развитию экспорта;
- применяет высокие стандарты управленческого менеджмента в соответствии с лучшей практикой корпоративного управления.
(цитата с сайта корпорации -https://fcc.kz/about/about-company/)
Судя по факту, свои цели она не исполнила, т.к. у отечественного производителя на остатках много зерна. Соотвественно корпорация не выкупила его. И корень проблем нужно искать там. Ведь изначально смысл в том что в "нестандартные" годы корпорация покупала бы зерно дороже рынка для обеспечения рентабельности казахстанского производителя. Или наоборот бы сбивала цену, продавая мельникам ниже рынка при обратной ситуации. Но как мне кажется сейчас она просто занята экспортом....Т.к. сомневаюсь что мельники будут приобретать зерно "посредством анонимных биржевых торгов" (цитата с
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1849
Казахстан на полгода запретил импорт пшеницы автотранспортом
Отправлено: 11.04.23 - 14:25
#3
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Запреты никогда никого не спасали, можно привести в пример Японию, времён Сегунов, полностью была изоляционисткая страна, не пошло ей на пользу, зато после 2 мировой резко пошла в гору
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