Отправлено: - 13:25

maxsaf:

но таким массовым как раньше оно уже не будет никогда.

maxsaf:

Чтение художественной литературы - это как винил, а экранизация - как mp3.

Цитата:Про это автор и говорит. Как проведение досуга чтение проигрывает, конечно. Но при просмотре видео не происходит такой работы мозга как при чтении - именно поэтому оно и проигрывает. Но при этом работа мозга важна, особенно развивающемуся организму и тому у кого работа не связана с умственными нагрузками. Зачем ходить пешком, если можно лишние 100 метров и на машине (мопеде, электросамокате) проехать, верно? Но в целом для организма постоянное сидение не очень хорошо.Цитата:Совершенно некорректно. Экранизация - она как mp4, а как винил - это фильм на кинопленке, а книга вообще другое.