Прогноз на 5 дней
ясно+5°C
  • 765 мм рт.ст.
  • 42% влажность
  • В-СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
 
 
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46556
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
Читать новость

maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:58
#60
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кино урезает массу текста и контекста

Ну и что? Зато оно и добавляет много чего, визуально информация воспринимается намного легче. Пусть это даже режиссерская отсебятина, но она на общую ценность материала не оказывает негативного влияния. Пусть даже зритель потеряет 10% "воды" и мути, зато сэкономит самое ценное - время.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 11:04
#61
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Когда читаешь - ешь не спеша, небольшими кусочками, тщательно пережевывая и ощущая все тонкости вкуса. Хотя и там и там - цель насытиться.

У чтения останутся преданные фанаты, гурманы и ценители, но таким массовым как раньше оно уже не будет никогда.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 11:08
#62
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтение художественной литературы - это как винил, а экранизация - как mp3. Второе - выиграло при всех явных недостатках, неоспоримый факт. Сожалеть или радоваться - ну тут каждому свое
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 11:16
#63
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
кино урезает массу текста и контекста кино не заменит книгу а книга не заменит комикс комикс не заменит картину а картина не заменит радио радио не заменит концерт а концерт не заменит скульптуру скульптура не заменит балет а балет не заменит оперу опера не заменит компьютерные игры а игры не заменят кино вопросы?

Если читать стали меньше, то что стали делать больше? :lol:
Профайл
Страница 5 из 5«1...345
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS