Отправлено: - 11:04

Victor Yang:

Когда читаешь - ешь не спеша, небольшими кусочками, тщательно пережевывая и ощущая все тонкости вкуса. Хотя и там и там - цель насытиться.

Цитата:У чтения останутся преданные фанаты, гурманы и ценители, но таким массовым как раньше оно уже не будет никогда.