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Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46556
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13632
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:40
Цитата:
где посмотреть фильму про стихи пушкина за 1827 год? или фильм на стихи есенина?
Цитата:
он про культуру а потом уточняет что читать стали меньше
то есть он прямо связывает культуру в том числе с чтением или нет? Цитата:
а как без знания сварки чугуна ты сваришь скульптуру из чугуна которая прямо влияет на культуру?
парадокс
Цитата:
например через чтение толстого можно узнать о передвижении войск во время бородинского сражения
или через чтение гомера жизнь греков в 400 году до н.э.
главное что искать а информация найдется
maxsaf:
В этом случае можно сделать исключение, снизойти и почитать. Хотя... Ну далеко не всем оно надо, мягко выражаясь
В этом случае можно сделать исключение, снизойти и почитать. Хотя... Ну далеко не всем оно надо, мягко выражаясь
где посмотреть фильму про стихи пушкина за 1827 год? или фильм на стихи есенина?
Цитата:
maxsaf:
Вообще то культура это не только чтение, на минуточку. Так что не надо одеяло на библиотеку перетягивать.
Вообще то культура это не только чтение, на минуточку. Так что не надо одеяло на библиотеку перетягивать.
он про культуру а потом уточняет что читать стали меньше
то есть он прямо связывает культуру в том числе с чтением или нет? Цитата:
maxsaf:
А причем тут учебник по сварке чугуна?)
А причем тут учебник по сварке чугуна?)
а как без знания сварки чугуна ты сваришь скульптуру из чугуна которая прямо влияет на культуру?
парадокс
Цитата:
Victor Yang:
Какую информацию можно получить от художественного произведения?
Какую информацию можно получить от художественного произведения?
например через чтение толстого можно узнать о передвижении войск во время бородинского сражения
или через чтение гомера жизнь греков в 400 году до н.э.
главное что искать а информация найдется
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:40
Цитата:
Кино это не сухая информация. Это в последнее время настолько сочно, что книга, как бы так помягче сказать, уступает, причмокивая.
Victor Yang:
А сухую информацию можно и в 10 предложений уместить.
А сухую информацию можно и в 10 предложений уместить.
Кино это не сухая информация. Это в последнее время настолько сочно, что книга, как бы так помягче сказать, уступает, причмокивая.
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:43
Цитата:
А среднестатистическому чабану это зачем?))
Цитата:
И азбукой морзе стали пользоваться реже, может тоже есть какая-то связь?
abaika95:
где посмотреть фильму про стихи пушкина за 1827 год? или фильм на стихи есенина?
где посмотреть фильму про стихи пушкина за 1827 год? или фильм на стихи есенина?
А среднестатистическому чабану это зачем?))
Цитата:
abaika95:
он про культуру а потом уточняет что читать стали меньше
он про культуру а потом уточняет что читать стали меньше
И азбукой морзе стали пользоваться реже, может тоже есть какая-то связь?
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 15654
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:43
Цитата:
Восприятие книги определяется исключительно фантазией и интеллектом читателя.
maxsaf:
Это в последнее время настолько сочно, что книга, как бы так помягче сказать, уступает, причмокивая.
Это в последнее время настолько сочно, что книга, как бы так помягче сказать, уступает, причмокивая.
Восприятие книги определяется исключительно фантазией и интеллектом читателя.
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:46
Цитата:
Как без знания о процессе изготовления бумаги можно книгу написать? Она же бумажная))
abaika95:
а как без знания сварки чугуна ты сваришь скульптуру из чугуна которая прямо влияет на культуру?
а как без знания сварки чугуна ты сваришь скульптуру из чугуна которая прямо влияет на культуру?
Как без знания о процессе изготовления бумаги можно книгу написать? Она же бумажная))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13632
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:46
Цитата:
действительно
тогда зачем вы на форуме сидите а не в поле? Цитата:
глупый пример
в принципе как всегда у вас
на азбуке морзе созданы культурные ценности?
нет
maxsaf:
А среднестатистическому чабану это зачем?
А среднестатистическому чабану это зачем?
действительно
тогда зачем вы на форуме сидите а не в поле? Цитата:
maxsaf:
И азбукой морзе стали пользоваться реже, может тоже есть какая-то связь?
И азбукой морзе стали пользоваться реже, может тоже есть какая-то связь?
глупый пример
в принципе как всегда у вас
на азбуке морзе созданы культурные ценности?
нет
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:48
Цитата:
Один из аргументов в пользу кино. Достаточно доверить экранизацию хорошему режиссеру, и произведение стразу станет доступнее и понятнее более широкому кругу.
Victor Yang:
Восприятие книги определяется исключительно фантазией и интеллектом читателя.
Восприятие книги определяется исключительно фантазией и интеллектом читателя.
Один из аргументов в пользу кино. Достаточно доверить экранизацию хорошему режиссеру, и произведение стразу станет доступнее и понятнее более широкому кругу.
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:49
Цитата:
А что, разве кино никакой культурной ценности не представляет?
abaika95:
на азбуке морзе созданы культурные ценности?
на азбуке морзе созданы культурные ценности?
А что, разве кино никакой культурной ценности не представляет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13632
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:49
Цитата:
вы детей завели- книгу прочитав
или услышав устные рассказы как это делается?))
maxsaf:
Как без знания о процессе изготовления бумаги можно книгу написать? Она же бумажная
Как без знания о процессе изготовления бумаги можно книгу написать? Она же бумажная
вы детей завели- книгу прочитав
или услышав устные рассказы как это делается?))
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:50
Цитата:
А через кино это невозможно?
abaika95:
например через чтение толстого можно узнать о передвижении войск во время бородинского сражения или через чтение гомера жизнь греков в 400 году до н.э. главное что искать а информация найдется
например через чтение толстого можно узнать о передвижении войск во время бородинского сражения или через чтение гомера жизнь греков в 400 году до н.э. главное что искать а информация найдется
А через кино это невозможно?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13632
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:50
Цитата:
представляет еще какое
но разговор у нас о чем?
о том что читать меньше стали?
maxsaf:
А что, разве кино никакой культурной ценности не представляет?
А что, разве кино никакой культурной ценности не представляет?
представляет еще какое
но разговор у нас о чем?
о том что читать меньше стали?
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:52
Цитата:
Кто на что учился
Цитата:
Кино посмотрел, немецкое
abaika95:
тогда зачем вы на форуме сидите а не в поле?
тогда зачем вы на форуме сидите а не в поле?
Кто на что учился
Цитата:
abaika95:
вы детей завели- книгу прочитав или услышав устные рассказы как это делается?))
вы детей завели- книгу прочитав или услышав устные рассказы как это делается?))
Кино посмотрел, немецкое
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13632
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:53
Цитата:
кино урезает массу текста и контекста
кино не заменит книгу а книга не заменит комикс
комикс не заменит картину
а картина не заменит радио
радио не заменит концерт а концерт не заменит скульптуру
скульптура не заменит балет а балет не заменит оперу
опера не заменит компьютерные игры а игры не заменят кино
вопросы?
maxsaf:
А через кино это невозможно?
А через кино это невозможно?
кино урезает массу текста и контекста
кино не заменит книгу а книга не заменит комикс
комикс не заменит картину
а картина не заменит радио
радио не заменит концерт а концерт не заменит скульптуру
скульптура не заменит балет а балет не заменит оперу
опера не заменит компьютерные игры а игры не заменят кино
вопросы?
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:53
Цитата:
И при этом больше стали смотреть кино.
Цитата:
И в чем проблема тогда?
abaika95:
о том что читать меньше стали?
о том что читать меньше стали?
И при этом больше стали смотреть кино.
Цитата:
abaika95:
представляет еще какое
представляет еще какое
И в чем проблема тогда?
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:54
Цитата:
Оно уже заменило книгу
abaika95:
кино не заменит книгу
кино не заменит книгу
Оно уже заменило книгу
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