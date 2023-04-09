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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46556
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
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Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13632
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:40
#45
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Цитата:
maxsaf:
В этом случае можно сделать исключение, снизойти и почитать. Хотя... Ну далеко не всем оно надо, мягко выражаясь

где посмотреть фильму про стихи пушкина за 1827 год? или фильм на стихи есенина?
Цитата:
maxsaf:
Вообще то культура это не только чтение, на минуточку. Так что не надо одеяло на библиотеку перетягивать.

он про культуру а потом уточняет что читать стали меньше
то есть он прямо связывает культуру в том числе с чтением или нет? Цитата:
maxsaf:
А причем тут учебник по сварке чугуна?)

а как без знания сварки чугуна ты сваришь скульптуру из чугуна которая прямо влияет на культуру?
парадокс
Цитата:
Victor Yang:
Какую информацию можно получить от художественного произведения?

например через чтение толстого можно узнать о передвижении войск во время бородинского сражения
или через чтение гомера жизнь греков в 400 году до н.э.
главное что искать а информация найдется
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:40
#46
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Цитата:
Victor Yang:
А сухую информацию можно и в 10 предложений уместить.

Кино это не сухая информация. Это в последнее время настолько сочно, что книга, как бы так помягче сказать, уступает, причмокивая.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:43
#47
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Цитата:
abaika95:
где посмотреть фильму про стихи пушкина за 1827 год? или фильм на стихи есенина?

А среднестатистическому чабану это зачем?))

Цитата:
abaika95:
он про культуру а потом уточняет что читать стали меньше

И азбукой морзе стали пользоваться реже, может тоже есть какая-то связь? :lol:
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15654
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:43
#48
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Цитата:
maxsaf:
Это в последнее время настолько сочно, что книга, как бы так помягче сказать, уступает, причмокивая.

Восприятие книги определяется исключительно фантазией и интеллектом читателя.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:46
#49
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Цитата:
abaika95:
а как без знания сварки чугуна ты сваришь скульптуру из чугуна которая прямо влияет на культуру?

Как без знания о процессе изготовления бумаги можно книгу написать? Она же бумажная))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13632
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:46
#50
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Цитата:
maxsaf:
А среднестатистическому чабану это зачем?

действительно
тогда зачем вы на форуме сидите а не в поле? Цитата:
maxsaf:
И азбукой морзе стали пользоваться реже, может тоже есть какая-то связь?

глупый пример
в принципе как всегда у вас
на азбуке морзе созданы культурные ценности?
нет
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:48
#51
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Цитата:
Victor Yang:
Восприятие книги определяется исключительно фантазией и интеллектом читателя.

Один из аргументов в пользу кино. Достаточно доверить экранизацию хорошему режиссеру, и произведение стразу станет доступнее и понятнее более широкому кругу.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:49
#52
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
на азбуке морзе созданы культурные ценности?

А что, разве кино никакой культурной ценности не представляет?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13632
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:49
#53
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Как без знания о процессе изготовления бумаги можно книгу написать? Она же бумажная

вы детей завели- книгу прочитав
или услышав устные рассказы как это делается?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:50
#54
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Цитата:
abaika95:
например через чтение толстого можно узнать о передвижении войск во время бородинского сражения или через чтение гомера жизнь греков в 400 году до н.э. главное что искать а информация найдется

А через кино это невозможно?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13632
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:50
#55
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
А что, разве кино никакой культурной ценности не представляет?

представляет еще какое
но разговор у нас о чем?
о том что читать меньше стали?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:52
#56
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
тогда зачем вы на форуме сидите а не в поле?

Кто на что учился :lol:

Цитата:
abaika95:
вы детей завели- книгу прочитав или услышав устные рассказы как это делается?))

Кино посмотрел, немецкое :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13632
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:53
#57
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Цитата:
maxsaf:
А через кино это невозможно?

кино урезает массу текста и контекста
кино не заменит книгу а книга не заменит комикс
комикс не заменит картину
а картина не заменит радио
радио не заменит концерт а концерт не заменит скульптуру
скульптура не заменит балет а балет не заменит оперу
опера не заменит компьютерные игры а игры не заменят кино
вопросы?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:53
#58
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Цитата:
abaika95:
о том что читать меньше стали?

И при этом больше стали смотреть кино.

Цитата:
abaika95:
представляет еще какое

И в чем проблема тогда?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17566
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 10:54
#59
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Цитата:
abaika95:
кино не заменит книгу

Оно уже заменило книгу :lol:
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