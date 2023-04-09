Отправлено: - 10:40

maxsaf:

В этом случае можно сделать исключение, снизойти и почитать. Хотя... Ну далеко не всем оно надо, мягко выражаясь

maxsaf:

Вообще то культура это не только чтение, на минуточку. Так что не надо одеяло на библиотеку перетягивать.

maxsaf:

А причем тут учебник по сварке чугуна?)

Victor Yang:

Какую информацию можно получить от художественного произведения?

Цитата:где посмотреть фильму про стихи пушкина за 1827 год? или фильм на стихи есенина?Цитата:он про культуру а потом уточняет что читать стали меньшето есть он прямо связывает культуру в том числе с чтением или нет? Цитата:а как без знания сварки чугуна ты сваришь скульптуру из чугуна которая прямо влияет на культуру?парадоксЦитата:например через чтение толстого можно узнать о передвижении войск во время бородинского сраженияили через чтение гомера жизнь греков в 400 году до н.э.главное что искать а информация найдется