А ещё есть цифровое копирование, когда например мы музыку копируем с одного компьютера на другой, флешкой. Один раз с компа на флешку, второй раз с флешки на комп2. При этом музыкальные файлы будут совершенно идентичны, на 100% без потери качества. И так можно копировать туда-сюда бесконечное число раз, и получать каждый раз копии на 100% идентичные оригиналу. На случай сбоя придумали контрольную сумму, например MD5 чтобы каждый раз проверять идентичность. Очень надежная проверка. Так что копирование копированию рознь.
Идём дальше, ещё один простой пример с музыкой. У нас есть несжатый файл с музыкой прекрасного качества .wav . Мы его сжимаем в .mp3 320kbps. В итоге имеем в пять раз более "компактную" копию, на слух неотличимую от оригинала. Как такое возможно? Программа компрессии удалила информацию, которую мы и так не слышали, незначительную, потеря которой вообще незаметно повлияла на копию. Я веду к тому, что иногда, если копия не идентична оригиналу - потери слишком несущественные и вполне допустимые.
Kairat stayer: Кстати, великие россияне хотят В.В.Жириновского оживить в виртуальном пространстве, якобы станет нейросетью и продолжит давать прогнозы, отвечать на вопросы. Не знаю, данную новость освещали ли грамотеи из ветки не из мира сего, поподробнее ниже по ссылке. Здесь:
Искусственный интеллект произвел революцию в здравоохранении. Как и во многих европейских странах, в Португалии была введена технология предоставляющая пациентам эффективный способ диагностики, мониторинга и получения медицинской помощи.
Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать