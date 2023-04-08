Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 00:09
Цитата:
По протоколу аплодисменты не полагаются.
111:
На видео глава РФ три раза намекает на завершение встречи, прощается с представителями государств на английском и русском языках, но в ответ послы молча стоят.
На видео глава РФ три раза намекает на завершение встречи, прощается с представителями государств на английском и русском языках, но в ответ послы молча стоят.
По протоколу аплодисменты не полагаются.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 12:31
Цитата:
Но, все таки отказались..
А ведь всегда хлопали..
Добринцофф:
По протоколу аплодисменты не полагаются.
По протоколу аплодисменты не полагаются.
Но, все таки отказались..
А ведь всегда хлопали..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 19:52
Сегодня траур.
Скорбим по Максу.
Соболезную всем нашим Z-патриотам, которые тоже сейчас скорбят и будут скорбить как полагается, 40 дней.
От меня держи Макс, спи спокойно Макс.
Скорбим по Максу.
Соболезную всем нашим Z-патриотам, которые тоже сейчас скорбят и будут скорбить как полагается, 40 дней.
От меня держи Макс, спи спокойно Макс.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 19:56
И посвящаю Максу Фомину, свою траурную поэму стих, повторяйте ее за мной..
Не беда, что воровал ты и грабил
Всяких лохов в жизни своей
Главно то, что на всех ты забил
Став героем России моей..
Не беда, что воровал ты и грабил
Всяких лохов в жизни своей
Главно то, что на всех ты забил
Став героем России моей..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 20:04
Прощай Макс..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:09
Цитата:
111:Кроме Украины че нравится? Музыка? Михаил Бублик как тебе? Мне нравится его энергия.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:18
Цитата:
Из украинских. Ирина Федешин. И Олег Винник.
111:
Из украинских. Ирина Федешин. И Олег Винник.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:20
Или тебе не че не нравится? Только новости левые?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:26
Цитата:
Это тот самый молоток, которым ты собирался отбиваться от навязчивых рекомендаций учить казахский язык? Или для этого у тебя ещё один молоток припрятан?
111:
От меня держи Макс,
От меня держи Макс,
Это тот самый молоток, которым ты собирался отбиваться от навязчивых рекомендаций учить казахский язык? Или для этого у тебя ещё один молоток припрятан?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:31
Цитата:
Музыки хоть пруд пруди, 90х.
Музыка сегодняшняя геев, не очень..
Ты в детстве в войнушки играл, военные фильмы смотрел?
Как пацану, мужику, не может нравиться Война?
Драки, ММА...
Это длительный сериал, жаль что не таким длинным будет как Санта Барбара..
Но ведь приятно же, всем, всему миру нравится, прогресс, кто кого, Тайчон или Сталоне, Россия или Украина, Китай Тайвань.
Всем это приносит хорошие плоды..
И траур, неотвратимая часть Войн..
Vit:
Кроме Украины че нравится? Музыка
Кроме Украины че нравится? Музыка
Музыки хоть пруд пруди, 90х.
Музыка сегодняшняя геев, не очень..
Ты в детстве в войнушки играл, военные фильмы смотрел?
Как пацану, мужику, не может нравиться Война?
Драки, ММА...
Это длительный сериал, жаль что не таким длинным будет как Санта Барбара..
Но ведь приятно же, всем, всему миру нравится, прогресс, кто кого, Тайчон или Сталоне, Россия или Украина, Китай Тайвань.
Всем это приносит хорошие плоды..
И траур, неотвратимая часть Войн..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:33
Цитата:
О, молотков у меня много, старых советских и новых китайских..
maxsaf:
Это тот самый молоток, которым ты собирался отбиваться от навязчивых рекомендаций учить казахский язык? Или для этого у тебя ещё один молоток припрятан?
Это тот самый молоток, которым ты собирался отбиваться от навязчивых рекомендаций учить казахский язык? Или для этого у тебя ещё один молоток припрятан?
О, молотков у меня много, старых советских и новых китайских..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:34
Цитата:
Сегодня будет нравиться грушевый и бежбар к нему..
По философски - всему свое время..
Vit:
Или тебе не че не нравится?
Или тебе не че не нравится?
Сегодня будет нравиться грушевый и бежбар к нему..
По философски - всему свое время..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.04.23 - 18:56
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.04.23 - 23:47
Скоро день Победы..
Над фашизмом?
Который вот опять, поставил голову украинского воина на кол в Бахмуте?
Какая же это победа..
Фашисты живут и делают военные преступления..
Над фашизмом?
Который вот опять, поставил голову украинского воина на кол в Бахмуте?
Какая же это победа..
Фашисты живут и делают военные преступления..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.04.23 - 23:51
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать