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≡ Флуд и оффтопик (часть 7)
 
 
Страница 337 из 337«1...335336337
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9345
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 00:09
#5041
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Цитата:
111:
На видео глава РФ три раза намекает на завершение встречи, прощается с представителями государств на английском и русском языках, но в ответ послы молча стоят.

По протоколу аплодисменты не полагаются.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 12:31
#5042
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Цитата:
Добринцофф:
По протоколу аплодисменты не полагаются.

Но, все таки отказались..
А ведь всегда хлопали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 19:52
#5043
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Сегодня траур.
Скорбим по Максу.
Соболезную всем нашим Z-патриотам, которые тоже сейчас скорбят и будут скорбить как полагается, 40 дней.
От меня держи Макс, спи спокойно Макс.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 19:56
#5044
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И посвящаю Максу Фомину, свою траурную поэму стих, повторяйте ее за мной..

Не беда, что воровал ты и грабил
Всяких лохов в жизни своей
Главно то, что на всех ты забил
Став героем России моей..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 20:04
#5045
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Прощай Макс..


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:09
#5046
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Цитата:
111:
Кроме Украины че нравится? Музыка? Михаил Бублик как тебе? Мне нравится его энергия.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:18
#5047
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Цитата:
111:

Из украинских. Ирина Федешин. И Олег Винник.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:20
#5048
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Или тебе не че не нравится? Только новости левые?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17541
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:26
#5049
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Цитата:
111:
От меня держи Макс,

Это тот самый молоток, которым ты собирался отбиваться от навязчивых рекомендаций учить казахский язык? Или для этого у тебя ещё один молоток припрятан? :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:31
#5050
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Цитата:
Vit:
Кроме Украины че нравится? Музыка

Музыки хоть пруд пруди, 90х.
Музыка сегодняшняя геев, не очень..
Ты в детстве в войнушки играл, военные фильмы смотрел?
Как пацану, мужику, не может нравиться Война?
Драки, ММА...
Это длительный сериал, жаль что не таким длинным будет как Санта Барбара..
Но ведь приятно же, всем, всему миру нравится, прогресс, кто кого, Тайчон или Сталоне, Россия или Украина, Китай Тайвань.
Всем это приносит хорошие плоды..
И траур, неотвратимая часть Войн..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:33
#5051
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Цитата:
maxsaf:
Это тот самый молоток, которым ты собирался отбиваться от навязчивых рекомендаций учить казахский язык? Или для этого у тебя ещё один молоток припрятан?

О, молотков у меня много, старых советских и новых китайских..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 08.04.23 - 21:34
#5052
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Цитата:
Vit:
Или тебе не че не нравится?

Сегодня будет нравиться грушевый и бежбар к нему..
По философски - всему свое время..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 09.04.23 - 18:56
#5053
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Красивое граффити в Питере

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.04.23 - 23:47
#5054
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Скоро день Победы..
Над фашизмом?
Который вот опять, поставил голову украинского воина на кол в Бахмуте?
Какая же это победа..
Фашисты живут и делают военные преступления..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24646
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 10.04.23 - 23:51
#5055
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Ее все таки поймали..
Интересно, что пришьют..
Терроризм как всегда?

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