Отправлено: - 21:33

maxsaf:

Это тот самый молоток, которым ты собирался отбиваться от навязчивых рекомендаций учить казахский язык? Или для этого у тебя ещё один молоток припрятан?

Цитата:О, молотков у меня много, старых советских и новых китайских..