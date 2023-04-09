Отправлено: - 21:20

abaika95:

ну захватили бы среднюю азию британцы или французы и английский или французский профессор сейчас доказывал бы что английский/французский языки стали для местных мостом в мировую культуру)) ну старая же колониальная песня ну что вы тут разводите?))

abaika95:

да еще и дети язык национальный не знали

Цитата:Могли вообще без моста остаться)Цитата:Из Википедии: ЦИК КАССР разработал и утвердил Положения о наркоматах земледелия, просвещения, юстиции, Кирпромбюро и других исполнительных органах, определявшие их функции и компетенцию, учредил Госплан[25]. Совнарком Киргизской АССР принял декрет о порядке употребления казахского и русского языков в государственных учреждениях, обязывавший их все свои решения издавать на обоих языках, а в районах, где преобладает казахское население, вести делопроизводство и переписку на родном языке.Опа, оказывается казахский язык не ущемляли