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Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
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Я робот(Пользователи)
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- 46556
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
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Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 20:53
Цитата:
Из Википедии: с июня 1925 года по февраль 1936 года именовалась Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика, Казакская АССР, Казакстан)
Дата образования26 августа 1920 года как Киргизская АССР
abaika95:
в Казахской ССР населения в честь кого и названа союзная республика
в Казахской ССР населения в честь кого и названа союзная республика
Из Википедии: с июня 1925 года по февраль 1936 года именовалась Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика, Казакская АССР, Казакстан)
Дата образования26 августа 1920 года как Киргизская АССР
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 21:20
Цитата:
Могли вообще без моста остаться)
Цитата:
Из Википедии: ЦИК КАССР разработал и утвердил Положения о наркоматах земледелия, просвещения, юстиции, Кирпромбюро и других исполнительных органах, определявшие их функции и компетенцию, учредил Госплан[25]. Совнарком Киргизской АССР принял декрет о порядке употребления казахского и русского языков в государственных учреждениях, обязывавший их все свои решения издавать на обоих языках, а в районах, где преобладает казахское население, вести делопроизводство и переписку на родном языке.
Опа, оказывается казахский язык не ущемляли
abaika95:
ну захватили бы среднюю азию британцы или французы и английский или французский профессор сейчас доказывал бы что английский/французский языки стали для местных мостом в мировую культуру)) ну старая же колониальная песня ну что вы тут разводите?))
ну захватили бы среднюю азию британцы или французы и английский или французский профессор сейчас доказывал бы что английский/французский языки стали для местных мостом в мировую культуру)) ну старая же колониальная песня ну что вы тут разводите?))
Могли вообще без моста остаться)
Цитата:
abaika95:
да еще и дети язык национальный не знали
да еще и дети язык национальный не знали
Из Википедии: ЦИК КАССР разработал и утвердил Положения о наркоматах земледелия, просвещения, юстиции, Кирпромбюро и других исполнительных органах, определявшие их функции и компетенцию, учредил Госплан[25]. Совнарком Киргизской АССР принял декрет о порядке употребления казахского и русского языков в государственных учреждениях, обязывавший их все свои решения издавать на обоих языках, а в районах, где преобладает казахское население, вести делопроизводство и переписку на родном языке.
Опа, оказывается казахский язык не ущемляли
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- 3424
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 21:43
Цитата:
Что за довод: если бы захватили...? "Если бы у бабушки был ..., то она была бы дедушкой"
Цитата:
Этот довод вообще из разряда "нарочно не придумаешь!"
Если уж балет и кинематограф дали,миллионные тиражи писателей наций, почти неизвестных миру, то что ещё на тот момент нужно было?
Каждому нацмену персонально по коттеджу, автомобилю и компьютеру?
За чей счёт банкет?
abaika95:
захватили бы среднюю азию британцы или французы и английский или французский профессор сейчас доказывал бы что английский/французский языки стали для местных мостом в мировую культуру))
захватили бы среднюю азию британцы или французы и английский или французский профессор сейчас доказывал бы что английский/французский языки стали для местных мостом в мировую культуру))
Что за довод: если бы захватили...? "Если бы у бабушки был ..., то она была бы дедушкой"
Цитата:
abaika95:
то же самое было и в ссср, вот тебе балет, вот тебе кинематограф вот мы твоих писателей и поэтов миллионными тиражами выпускаем! вишь как хорошо же! главное не возмущайся и не бузи!
то же самое было и в ссср, вот тебе балет, вот тебе кинематограф вот мы твоих писателей и поэтов миллионными тиражами выпускаем! вишь как хорошо же! главное не возмущайся и не бузи!
Этот довод вообще из разряда "нарочно не придумаешь!"
Если уж балет и кинематограф дали,миллионные тиражи писателей наций, почти неизвестных миру, то что ещё на тот момент нужно было?
Каждому нацмену персонально по коттеджу, автомобилю и компьютеру?
За чей счёт банкет?
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 21:48
Цитата:
Я не понимаю этой зацикленности на чтении. Ну да, много лет назад это был единственный способ получения информации. Сейчас есть куда более практичные и быстрые способы. Страдания по чтению это как страдания по азбуке морзе. Ну да было дело, так можно было передавать информацию, но процесс эволюционировал, и зачем на этом зацикливаться. И мне искренне не понятно, зачем тратить дни на прочтение чего-то монументального, если можно сделать это за полтора-два часа просмотра. А сэкономленное время можно потратить на другие произведения. Можно за одно и то же время прочитать одну книгу, или посмотреть экранизацию десятка книг. Ну явно же чтение проигрывает.
На первый взгляд, мы стали беднее - уже потому, что просто читают сегодня меньше.
Я не понимаю этой зацикленности на чтении. Ну да, много лет назад это был единственный способ получения информации. Сейчас есть куда более практичные и быстрые способы. Страдания по чтению это как страдания по азбуке морзе. Ну да было дело, так можно было передавать информацию, но процесс эволюционировал, и зачем на этом зацикливаться. И мне искренне не понятно, зачем тратить дни на прочтение чего-то монументального, если можно сделать это за полтора-два часа просмотра. А сэкономленное время можно потратить на другие произведения. Можно за одно и то же время прочитать одну книгу, или посмотреть экранизацию десятка книг. Ну явно же чтение проигрывает.
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 22:24
С одной стороны, конечно лучше один раз увидеть, чем услышать. С другой стороны экранизация, не всегда так успешна, как книга. Есть конечно и успешные экранизации, но есть книги, которые лучше прочитать, а иной раз и ещё раз перечитать. Сюжет экранизировать некоторых произведений сложно, если не возможно.
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 22:35
Цитата:
Ну это перебор, так мы дойдём до того, кто выкопал Аральское озеро, которое оказалось морем, но в итоге превратилось в лужу. И много ещё чего интересного узнаем или узнать сможем.
[Исправлено: Эл-починно, 10.04.2023 - 22:36]
maxsaf:
Давайте разбираться. Тут выкладывали документ, что коренные тут были киргизы. Это во-первых. А во вторых по-казахски пишется Казакстан, то есть в честь казаков) слишком уж много нестыковок
Давайте разбираться. Тут выкладывали документ, что коренные тут были киргизы. Это во-первых. А во вторых по-казахски пишется Казакстан, то есть в честь казаков) слишком уж много нестыковок
Ну это перебор, так мы дойдём до того, кто выкопал Аральское озеро, которое оказалось морем, но в итоге превратилось в лужу. И много ещё чего интересного узнаем или узнать сможем.
[Исправлено: Эл-починно, 10.04.2023 - 22:36]
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 22:39
Цитата:
Ну так откажись от всего, что с русской культурой связано, в том числе и от языка. Глядишь полегчает. И Родину любить по другому начнёшь!
111:
Ну а так, смысла в нем как и в российской культуре сегодня уже нет..
Ну а так, смысла в нем как и в российской культуре сегодня уже нет..
Ну так откажись от всего, что с русской культурой связано, в том числе и от языка. Глядишь полегчает. И Родину любить по другому начнёшь!
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 23:03
Цитата:
Я не стану особо париться по поводу того, что какая-то экранизация смогла передать лишь 95% книги. Потому что преимущество от просмотра с лихвой покрывает эту незначительную недостачу. В редких особо исключительных случаях я готов прочесть книгу, если реально так никому и не довелось ее нормально экранизировать, хотя на вскидку я даже и не вспомню, какое произведение это может быть.
Эл-починно:
С одной стороны, конечно лучше один раз увидеть, чем услышать. С другой стороны экранизация, не всегда так успешна, как книга. Есть конечно и успешные экранизации, но есть книги, которые лучше прочитать, а иной раз и ещё раз перечитать. Сюжет экранизировать некоторых произведений сложно, если не возможно.
С одной стороны, конечно лучше один раз увидеть, чем услышать. С другой стороны экранизация, не всегда так успешна, как книга. Есть конечно и успешные экранизации, но есть книги, которые лучше прочитать, а иной раз и ещё раз перечитать. Сюжет экранизировать некоторых произведений сложно, если не возможно.
Я не стану особо париться по поводу того, что какая-то экранизация смогла передать лишь 95% книги. Потому что преимущество от просмотра с лихвой покрывает эту незначительную недостачу. В редких особо исключительных случаях я готов прочесть книгу, если реально так никому и не довелось ее нормально экранизировать, хотя на вскидку я даже и не вспомню, какое произведение это может быть.
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 23:04
Цитата:
Я ответил перебором на перебор
Абайка так преподнес, типа вот тысячу лет существует нация "казахи" и вот поэтому они и удостоились республики с названием в их честь. Хотя очевидно же, что в обиход "казахская АССР" и "казахи" вошли примерно в одно и то же время. Может быть наоборот название республики дало название нации, которую до этого просто считали единым целым с киргизами и даже называли киргиз-кайсаками, ну или в иных документах просто киргизами.
[Исправлено: maxsaf, 10.04.2023 - 23:13]
Эл-починно:
Ну это перебор,
Ну это перебор,
Я ответил перебором на перебор
Абайка так преподнес, типа вот тысячу лет существует нация "казахи" и вот поэтому они и удостоились республики с названием в их честь. Хотя очевидно же, что в обиход "казахская АССР" и "казахи" вошли примерно в одно и то же время. Может быть наоборот название республики дало название нации, которую до этого просто считали единым целым с киргизами и даже называли киргиз-кайсаками, ну или в иных документах просто киргизами.
[Исправлено: maxsaf, 10.04.2023 - 23:13]
1
(Полноправные пользователи)
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- 24646
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 23:34
Цитата:
Не, мне твой пример не показатель.
Я так и остался старым советским человеком и меня уже не переделать..
Если только бросить как ты все и насильно уехать, чтобы порвать полностью себя такими людьми как ты, и начать жить среди янки, говорить и думать как они...
Но как я сказал, это не для меня..
Так что останется только опять же ждать в более глобальном плане, а не рядом со своим носом..
Эл-починно:
Ну так откажись от всего, чт
Ну так откажись от всего, чт
Не, мне твой пример не показатель.
Я так и остался старым советским человеком и меня уже не переделать..
Если только бросить как ты все и насильно уехать, чтобы порвать полностью себя такими людьми как ты, и начать жить среди янки, говорить и думать как они...
Но как я сказал, это не для меня..
Так что останется только опять же ждать в более глобальном плане, а не рядом со своим носом..
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 23:42
Цитата:
Это финальный аккорд в долгоиграющей опере о языках в Казахстане:
Если человек не планирует уезжать из Казахстана, то и учить казахский не будет, ибо и без него хорошо. Занавес
111:
Но как я сказал, это не для меня..
Но как я сказал, это не для меня..
Это финальный аккорд в долгоиграющей опере о языках в Казахстане:
Если человек не планирует уезжать из Казахстана, то и учить казахский не будет, ибо и без него хорошо. Занавес
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24646
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 23:57
Цитата:
Будет или нет, его личное дело..
Ты то быстро выучил язык той страны, куда уехал?
Иначе бы страна НАТО не приняла бы тебя, а выдворила бы..
У нас с этим проблем как видишь нет..
maxsaf:
Если человек не планирует уезжать из Казахстана, то и учить казахский не будет,
Если человек не планирует уезжать из Казахстана, то и учить казахский не будет,
Будет или нет, его личное дело..
Ты то быстро выучил язык той страны, куда уехал?
Иначе бы страна НАТО не приняла бы тебя, а выдворила бы..
У нас с этим проблем как видишь нет..
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 11.04.23 - 00:26
Цитата:
Нет, не быстро. Это на самом деле капец как сложно в силу возраста, занятости и прочих более важных проблем. Так то для всех желающих организованы курсы, а главное есть желание учить и есть необходимость учить. А у тебя ни того ни другого
111:
Ты то быстро выучил язык той страны, куда уехал? Иначе бы страна НАТО не приняла бы тебя, а выдворила бы..
Ты то быстро выучил язык той страны, куда уехал? Иначе бы страна НАТО не приняла бы тебя, а выдворила бы..
Нет, не быстро. Это на самом деле капец как сложно в силу возраста, занятости и прочих более важных проблем. Так то для всех желающих организованы курсы, а главное есть желание учить и есть необходимость учить. А у тебя ни того ни другого
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