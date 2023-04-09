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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46555
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 09.04.23 - 12:54
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Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17534
Юрий БОНДАРЕНКО: Когда «неродные» языки знали лучше?
Отправлено: 10.04.23 - 20:53
#15
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Цитата:
abaika95:
в Казахской ССР населения в честь кого и названа союзная республика

Из Википедии: с июня 1925 года по февраль 1936 года именовалась Казакская Автономная Социалистическая Советская Республика, Казакская АССР, Казакстан)

Дата образования26 августа 1920 года как Киргизская АССР
:lol:

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