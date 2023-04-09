Отправлено: - 12:54

Видимо, одним из образцов освоения иностранных языков была дворянская Россия и все, что с ней связано. В СССР же было по-разному. Хотя хорошо известно, что в целом иностранный язык в школах обычно скорее изучался, чем осваивался.