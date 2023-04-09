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Таким образом для народов Советского Союза русский язык де-факто становился мостом в мировую культуру



Более того, русский язык стал своего рода ракетой-носителем, которая выносила на общесоюзную, а то и на мировую орбиту заметные произведения разных народов. Имена Чингиза Айтматов, Кайсына Кулиева, Олжаса Сулейменова и многих иных были на слуху у миллионов.



Цитата:ойну захватили бы среднюю азию британцы или французы и английский или французский профессор сейчас доказывал бы что английский/французский языки стали для местных мостом в мировую культуру)) ну старая же колониальная песня ну что вы тут разводите?))Цитата:ту советскую политику можно сравнить с современной западной повесточкой вот точь в точь жесейчас на западе политика мульти культурности и инклюзивности для всех наций и народов чтобы эти народы не бузили и не возмущались когда богатые белые дяди из банков обирают их до нитки то же самое было и в ссср, вот тебе балет, вот тебе кинематограф вот мы твоих писателей и поэтов миллионными тиражами выпускаем! вишь как хорошо же! главное не возмущайся и не бузи! и не в коем случае не слушай радио америки))