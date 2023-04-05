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≡ Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46555
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 05.04.23 - 20:11
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Понимаю, район ул Гагарина, 17-23 не первой свежести, но эти старо-ржавые коробки и ежегодная атмосфера в вессенне-летний период за ними (наркоманы,шприцы и закладки,пьющие и ходящие там же в туалет бомжи) район превращают в трущобы!!! А ведь в 30 метрах двор - детская площадка.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4129
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 09:35
#60
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выше в посте за №14 отмечал, процитирую:

Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, если как вы заявляете, что у владельцев гаражей отсутствуют правоустанавливающие документы, типа заключения по отводу земельного участка под гаражи и.т.д. Тогда, получается они действительно незаконно установлены, возможно хозяевам гаражей, местным органам власти следует вручить предписания, чтобы убрали своё имущество, с указанием конкретных сроков. В случае не исполнения предписания, вывезти самим. Если, отдельные гаражи бесхозные, решением суда объявит их таковыми и также местным органам власти вывезти.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
4129
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 09:45
#61
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Цитата:
Kairat stayer:
В настоящее время в Алматы правом на установку временных металлических гаражей...


Ниже по ссылке за Алматы, там отмечено, что в 2018 году чиновники отпиской занимались, типа гражданам необходимо обратиться в специализированную территориальную земельную инспекцию г. Алматы либо в управление земельных отношений г. Алматы для уточнения назначения земельных участков, находящихся под металлическими гаражами, и их срока давности.

Автор заметки негодуя говорит: Тут возникает вопрос: а почему жители должны сами инициировать вопрос сноса подобных строений? Выяснять личность владельца и прочие сведения? Хочется надеяться, что руководство городского акимата сможет решить эту проблему.

Подробнее здесь:
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1658
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 12:21
#62
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Акимат Костаная предоставил комментарий:
"В ходе мониторинга картографической автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра Республики Казахстан были выявлены неоформленные земельные участки под гаражами в районе улицы Гагарина, 17-23. В связи с этим 16.01.2023 года РГУ «Департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель государственным инспектором Камаловым Б.К. проведена внеплановая проверка на предмет незаконного занятия земель государственной собственности. В ходе проверки были установлены факты незаконного занятия земель государственной собственности, вручены предписания об устранении нарушений земельного законодательства, а именно об освобождении самовольно захваченных земельных участков девяти физическим лицам. В настоящее время ведется претензионная работа по истребованию указанного земельного участка, в случае отказа в освобождении акиматом города Костаная будет произведен демонтаж самовольно установленных гаражей. В дальнейшем местным исполнительным органом будет проводиться мониторинг за исполнением вышеуказанных предписаний".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24629
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 12:28
#63
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Цитата:
Тимур Гафуров:
менно об освобождении самовольно захваченных земельных участков девяти физическим лицам.

Ну вот и добилась..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17534
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 12:32
#64
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Цитата:
Тимур Гафуров:
в случае отказа в освобождении акиматом города Костаная будет произведен демонтаж самовольно установленных гаражей.

И кто этим будет заниматься?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17534
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 12:33
#65
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Цитата:
111:
Ну вот и добилась..

Ещё нет
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 12:36
#66
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Кто в курсе. Сколько стоит этот железный гараж? Вот не пожелею денег и сново поставлю в дворе)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 13:15
#67
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Цитата:
maxsaf:

Канада давай помоги. Вдруг не потяну . Надо гараж поставить на место
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4862
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 13:18
#68
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Цитата:
111:
Ну вот и добилась.

Произведём подсчёты:
9 предписаний(2 гаража убрали)
2 акт первичной проверки не взяли
3-4 гаража на частной территории
Остальные 8 железных коробок чьи???

[Исправлено: kbkz1980, 08.04.2023 - 13:19]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17534
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 13:18
#69
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Цитата:
Vit:
Канада давай помоги. Вдруг не потяну . Надо гараж поставить на место

По закону это могут только инвалидам разрешить) тебе с инвалидностью помочь?))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 13:32
#70
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Куплю гараж. Железный . С дефектами . Ржавчина не то что б превтсвуется а я б сказал оьезателтна) оплата по факту. На месте . Доки не обезательно. Мне них пофиг . Установка во дворе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24629
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 13:33
#71
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Цитата:
maxsaf:
Ещё нет

Самое главное то на бумаге
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24629
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 13:35
#72
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Цитата:
Vit:
Куплю гараж.

Лучше сразу бетонный, я два гаража как то так с Рудного перевозил.
Раньше там продавали.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12182
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 08.04.23 - 13:39
#73
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Цитата:
111:
Нет. Нужен имено ржавый. В дворе .. На память
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kbkz1980
§ kbkz1980
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.05.16
Сообщений:
4862
Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!
Отправлено: 10.04.23 - 19:49
#74
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Хочу обратиться к владельцам гаражей!
Имея 2 или более гаража в наличии
И предписание выданное земельной инспекцией,демонтируйте всё!
А не так,получил предписание-гараж убрал-сообщил о выполнении предписании.
А второй гараж стоит и по нему опять (по второму кругу) будет работать участковый,земельный инспектор-относитесь с уважением к чужому труду.
Если такого рода уловки будут продолжаться-обещаю,ваши гаражи будут на ТВ,но уже республиканского масштаба!
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