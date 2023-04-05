Re: Обращение к акиму города Костанай г-ну Жундубаеву!

Отправлено: - 12:21

Акимат Костаная предоставил комментарий:

"В ходе мониторинга картографической автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра Республики Казахстан были выявлены неоформленные земельные участки под гаражами в районе улицы Гагарина, 17-23. В связи с этим 16.01.2023 года РГУ «Департамент по управлению земельными ресурсами Костанайской области комитета по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» в порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель государственным инспектором Камаловым Б.К. проведена внеплановая проверка на предмет незаконного занятия земель государственной собственности. В ходе проверки были установлены факты незаконного занятия земель государственной собственности, вручены предписания об устранении нарушений земельного законодательства, а именно об освобождении самовольно захваченных земельных участков девяти физическим лицам. В настоящее время ведется претензионная работа по истребованию указанного земельного участка, в случае отказа в освобождении акиматом города Костаная будет произведен демонтаж самовольно установленных гаражей. В дальнейшем местным исполнительным органом будет проводиться мониторинг за исполнением вышеуказанных предписаний".