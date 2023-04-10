Отправлено: - 15:30

В Костанае активисты просили согласовать проведение митинга 9 апреля с 12 до 14 часов. Планировалось, что придет не больше 150 человек.





В Алматы митинг, хоть и не согласовали, но его все равно провели. Как пишет «Власть», около 70 человек, среди которых были кандидаты в депутаты Мухтар Тайжан, Инга Иманбай и Рысбек Сарсенбай, вышли на площадь Республики.



Гоголь отдыхает если честно))давно я так не хохоталсявласть создает видимость цирка а активисты в этот цирк еще и упорно подыгрывают устраиваясь там обиженными клоунами)Цитата:ой да кому они заливают? это такой же звиздешь как и сьемки фильма))пришел бы один Зинченко постоял там с грустной лицой и ушел быв общем комики- одни делают вид что снимают какой-то фильм другой делает вид что обиделся на это))Цитата:что мешало нашим "150" активистам выйти? ну заплатили бы штраф но главное же показать себя) нет обиделись и в НГ интервью дали как они обиделись))революционеры блиних клоунада и не собранность еще раз подтверждает что в январе 2022 здесь все было организовано группой профессионалов которые смогли собрать всех кого надо, куда надо направить и опредленную задачу выполнить)