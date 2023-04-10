Прогноз на 5 дней
ясно+15°C
  • 759 мм рт.ст.
  • 21% влажность
  • З-СЗ, 7 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Чуть не хватило сил..." - Как "Тобол" потерпел первое поражение в чемпионате Казахстана по футболу
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46555
"Чуть не хватило сил..." - Как "Тобол" потерпел первое поражение в чемпионате Казахстана по футболу
Отправлено: 10.04.23 - 17:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чемпионов двух предыдущих сезонов «Тобол» и «Астану» перед матчем разделяло всего одно очко - костанайский клуб, набрав 10 очков, располагался на второй строчке в турнирной таблице, а клуб из столицы с 9 очками занимал пятое место.
Читать новость

Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3088
Re: "Чуть не хватило сил..." - Как "Тобол"...
Отправлено: 10.04.23 - 17:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Игра состоится в субботу, 16 апреля, и начнется в 21:00.

Автор никак не может без ляпов. 16 апреля - это воскресенье.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 32, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 32
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS