Здесь студенты, там - ремонт. Почему активистам не дали провести митинг против нечестных выборов в Костанае?
Отправлено: 10.04.23 - 15:29
Костанайский активист Сергей ЗИНЧЕНКО 3 апреля подал в акимат уведомление с просьбой согласовать митинг. Цель - выразить несогласие с выборами в мажилис и маслихаты. Но 5 апреля получил отказ. Места оказались заняты... студентами и ремонтом. Читать новость
Гоголь отдыхает если честно)) давно я так не хохотался власть создает видимость цирка а активисты в этот цирк еще и упорно подыгрывают устраиваясь там обиженными клоунами)
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В Костанае активисты просили согласовать проведение митинга 9 апреля с 12 до 14 часов. Планировалось, что придет не больше 150 человек.
ой да кому они заливают? это такой же звиздешь как и сьемки фильма)) пришел бы один Зинченко постоял там с грустной лицой и ушел бы в общем комики- одни делают вид что снимают какой-то фильм другой делает вид что обиделся на это))
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В Алматы митинг, хоть и не согласовали, но его все равно провели. Как пишет «Власть», около 70 человек, среди которых были кандидаты в депутаты Мухтар Тайжан, Инга Иманбай и Рысбек Сарсенбай, вышли на площадь Республики.
что мешало нашим "150" активистам выйти? ну заплатили бы штраф но главное же показать себя) нет обиделись и в НГ интервью дали как они обиделись)) революционеры блин их клоунада и не собранность еще раз подтверждает что в январе 2022 здесь все было организовано группой профессионалов которые смогли собрать всех кого надо, куда надо направить и опредленную задачу выполнить)
Прям не акимат, а фабрика грёз какая-то. Срочно подать заявку на ОСКАР в номинации лучший сценарий и режиссура... такое придумать с привлечением актеров и массовки - это надо уметь.
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- Эти дети живут в общежитии нашего колледжа ,в выходные мы проводим для них воспитательный час, - рассказала «НГ» воспитатель общежития колледжа Гульнур БАЛАБАЕВА. - Ребята в основном из поселков, и в этом парке в первый раз. Я знакомила их с героями Отечественной войны, посмотрели памятник воинам-интернационалистам.
Ёкарныйбабай, ну взрослые же люди и так выдумывать. Стыдоба то какая... У нас что каждая экскурсия класса в парк Победы согласовывается с акиматом? Как говорила мой препод по терапии, если вы врете, то врите хотя бы правдиво!
Добрый земледелец: Надо бы компетентным органам обратить внимание на этот комментарий и привлечь абайку за призыв к участию в несанкционированном митинге с использованием СМИ. Статья 488 КоАП РК - штраф до 20 МРП.
а потом эти добрые земледельцы возмущаються кто же это написал три тонны доносов при сталине?)) Цитата:
yudjin: Как говорила мой препод по терапии, если вы врете, то врите хотя бы правдиво!
а зачем? это же не вранье а просто откровенный кичь над активистами чтобы те потом фотографировались обижено на камеру а журналист НГ мог спросить "что с лицом?")))
Цитата://хотим показать в фильме, что здесь молодежь тусуется.//
Насколько я в курсе , со слов своих городских племянников, тусовка молодёжи всегда возле какой либо жральни или же кинотеатра "Кустанай", пардон ТРЦ "МАРТ". 30 лет, при старом казахстане, власть врала; врёт и сейчас , но, уже при новом казахстане - что изменилось, и ради чего Токаев делает реформы ?? кстати он знает что не разрешают мирные митинги ?? Ему об этом кто то говорит ?? Если этот Зинченко проведёт свой мирный митинг - что то от этого в казахстане измениться ??
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