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≡ Здесь студенты, там - ремонт. Почему активистам не дали провести митинг против нечестных выборов в Костанае?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46554
Здесь студенты, там - ремонт. Почему активистам не дали провести митинг против нечестных выборов в Костанае?
Отправлено: 10.04.23 - 15:29
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Костанайский активист Сергей ЗИНЧЕНКО 3 апреля подал в акимат уведомление с просьбой согласовать митинг. Цель - выразить несогласие с выборами в мажилис и маслихаты. Но 5 апреля получил отказ. Места оказались заняты... студентами и ремонтом.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15649
Re: Здесь студенты, там - ремонт. Почему активистам не дали...
Отправлено: 10.04.23 - 15:29
#1
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Цитата:
Мы хотим показать в фильме, что здесь молодежь тусуется.

Источник:

А зачем показывать то чего нет? Я не помню чтобы там какая-то "тусовка" проходила - место там не очень удобное.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13622
Re: Здесь студенты, там - ремонт. Почему активистам не дали...
Отправлено: 10.04.23 - 15:30
#2
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Гоголь отдыхает если честно))
давно я так не хохотался
власть создает видимость цирка а активисты в этот цирк еще и упорно подыгрывают устраиваясь там обиженными клоунами)

Цитата:
В Костанае активисты просили согласовать проведение митинга 9 апреля с 12 до 14 часов. Планировалось, что придет не больше 150 человек.



ой да кому они заливают? это такой же звиздешь как и сьемки фильма))
пришел бы один Зинченко постоял там с грустной лицой и ушел бы
в общем комики- одни делают вид что снимают какой-то фильм другой делает вид что обиделся на это))

Цитата:
В Алматы митинг, хоть и не согласовали, но его все равно провели. Как пишет «Власть», около 70 человек, среди которых были кандидаты в депутаты Мухтар Тайжан, Инга Иманбай и Рысбек Сарсенбай, вышли на площадь Республики.


что мешало нашим "150" активистам выйти? ну заплатили бы штраф но главное же показать себя) нет обиделись и в НГ интервью дали как они обиделись))
революционеры блин
их клоунада и не собранность еще раз подтверждает что в январе 2022 здесь все было организовано группой профессионалов которые смогли собрать всех кого надо, куда надо направить и опредленную задачу выполнить)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9094
Re: Здесь студенты, там - ремонт. Почему активистам не дали...
Отправлено: 10.04.23 - 16:10
#3
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Прям не акимат, а фабрика грёз какая-то.
Срочно подать заявку на ОСКАР в номинации лучший сценарий и режиссура... такое придумать с привлечением актеров и массовки - это надо уметь.


Цитата:
- Эти дети живут в общежитии нашего колледжа ,в выходные мы проводим для них воспитательный час, - рассказала «НГ» воспитатель общежития колледжа Гульнур БАЛАБАЕВА. - Ребята в основном из поселков, и в этом парке в первый раз. Я знакомила их с героями Отечественной войны, посмотрели памятник воинам-интернационалистам.

Ёкарныйбабай, ну взрослые же люди и так выдумывать. Стыдоба то какая...
У нас что каждая экскурсия класса в парк Победы согласовывается с акиматом?
Как говорила мой препод по терапии, если вы врете, то врите хотя бы правдиво!
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