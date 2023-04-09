Прогноз на 5 дней
ясно+13°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 24% влажность
  • З, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от Луки
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
46553
Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от Луки
Отправлено: 09.04.23 - 14:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересный факт, а аким города и области читают свои должностные обязанности? Где там прописано, что надо в рабочее время, вместе с подчинёнными идти махать граблями и метлами?
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
24626
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 14:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Третье - почему аким области обещает построить новые дома подтопленикам? 


А как правильнее, бросить колхозников на произвол судьбы?
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6004
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 20:16
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы ни делали акимы, мне прямо мерещится двадцать или тридцать процентов откатов. Что со мной, это прямо беспокоит меня, може синдром какого-то недуга.
Профайл Посетить вебсайт
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
60
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну да!!!! Колхозники 21 века, тяжелее живут. В двадцатом сел на повозку или пешим в город. А теперь то асфальт кривой , то мама денег не прислала.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17531
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:22
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Чтобы ни делали акимы, мне прямо мерещится двадцать или тридцать процентов откатов. Что со мной, это прямо беспокоит меня, може синдром какого-то недуга.

Ха-ха) не у вас одного такой синдром :lol:
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
60
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:24
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на счёт подтопленых(утопленников) выплаты только тем кто там всю жизнь живёт.По тому что нет средств уехать. А кто сейчас понаехал, смотрите земельный кадастр.
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
60
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:27
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а кто так за колхозников болеет????? Сейчас не колхозов. Это же пережитки прошлого столетия, страны которой нет :-P
Профайл
s
§ soldat pv
(Пользователи)
Регистрация:
11.01.23
Сообщений:
60
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:29
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ещё к автору..... А при чем здесь христианское название в статье? Можно было назвать :::: А король то , ГОЛЫЙ
Профайл
р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
473
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:49
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну тут я с Ильясом солидарен на все 100. Добавить практически нечего. Вопросов масса, ответов нет. но Мы то знаем эти ответы.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13620
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 10.04.23 - 10:21
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Интересный факт, а аким города и области читают свои должностные обязанности? Где там прописано, что надо в рабочее время, вместе с подчинёнными идти махать граблями и метлами?


кто ни будь объясните ильясу что такое пиар и должностные по которым аким половину дел не обязан делать (к примеру поздравлять горожан с праздниками)

Цитата:
Другой вопрос - бюджет выделяет 70 тенге с каждого перевезенного пассажира частному извозчику, где-то по 2 миллиарда тенге в год. Зачем аким города лезет к частникам с предложением о покупке новых автобусов? Есть нормы, договора, стандарты безопасности.


кто ни будь объясните ильясу что такое ГЧП и социальная политика государства
пока акимат не поднимет вопрос об обновлении автопарка местные перевозчики и не почешутся а договором автор может одно место подтереть потому что если перевозчику что-то не выгодно он делать этого не будет и тогда в городе наступит коллапс потому что иных перевозчиков на рынке услуг как-то нет и в дверь с очередями они не ломятся


Цитата:
Третье - почему аким области обещает построить новые дома подтопленикам? Почему из МЧС и акимата района никто не наказан? Имея нынешние технологии, отслеживать пожары и наводнения можно далеко загодя.


кто ни будь объясните ильясу что хоть за 15 лет до наводнения отследи, все ровно дома что находятся в низине у реки будет подтапливать поэтому по всем параметрам легче и дешевле переселить людей выше чем строить дамбы и противопаводкие мероприятия проводит каждый год


Цитата:
Четвертое - почему лоббирование акимом города ремонта проспекта Ибрагима (Абая) в антикоре не вызвало подозрений, и почему рейсаклинг опять делают дедовским способом, снимают верхнее покрытие со всего дорожного полотна и потом только варят и укатывают. Ведь есть специальная техника, которая срезает полотно, тут же смешивает вместе с битумом и цементом и укладывается на дорогу, и прокатывается катками. И не надо перекрывать весь проспект.


кто ни будь объясните ильясу что такое бюджет и гос заказ по которому если ты хочешь специальную технику которая и срезает и клеет и гладит и кушать готовит стоит дороже чем старый дедовский способ

Цитата:
Может, акимы города и областного центра прислушаются к словам Иисуса и каждый будет заниматься своим делом?


ильяс в своем имени 5 ошибок сделал но ничего бывает
иногда по весне многие мнят себя сыновьями бога задавая глупые вопросы в воздух
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
1842
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 10.04.23 - 12:22
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вопрос Ильяса не вызвал во мне никакого протеста, есть другой вопрос, зачем нужно переделывать дорогу которая, находится в сносном состоянии, Проспект Абая, вполне может ещё года 2 работать
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 59, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 59
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS