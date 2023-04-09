Отправлено: - 10:21

Интересный факт, а аким города и области читают свои должностные обязанности? Где там прописано, что надо в рабочее время, вместе с подчинёнными идти махать граблями и метлами?



Другой вопрос - бюджет выделяет 70 тенге с каждого перевезенного пассажира частному извозчику, где-то по 2 миллиарда тенге в год. Зачем аким города лезет к частникам с предложением о покупке новых автобусов? Есть нормы, договора, стандарты безопасности.



Третье - почему аким области обещает построить новые дома подтопленикам? Почему из МЧС и акимата района никто не наказан? Имея нынешние технологии, отслеживать пожары и наводнения можно далеко загодя.



Четвертое - почему лоббирование акимом города ремонта проспекта Ибрагима (Абая) в антикоре не вызвало подозрений, и почему рейсаклинг опять делают дедовским способом, снимают верхнее покрытие со всего дорожного полотна и потом только варят и укатывают. Ведь есть специальная техника, которая срезает полотно, тут же смешивает вместе с битумом и цементом и укладывается на дорогу, и прокатывается катками. И не надо перекрывать весь проспект.



Может, акимы города и областного центра прислушаются к словам Иисуса и каждый будет заниматься своим делом?

Цитата:кто ни будь объясните ильясу что такое пиар и должностные по которым аким половину дел не обязан делать (к примеру поздравлять горожан с праздниками)Цитата:кто ни будь объясните ильясу что такое ГЧП и социальная политика государствапока акимат не поднимет вопрос об обновлении автопарка местные перевозчики и не почешутся а договором автор может одно место подтереть потому что если перевозчику что-то не выгодно он делать этого не будет и тогда в городе наступит коллапс потому что иных перевозчиков на рынке услуг как-то нет и в дверь с очередями они не ломятсяЦитата:кто ни будь объясните ильясу что хоть за 15 лет до наводнения отследи, все ровно дома что находятся в низине у реки будет подтапливать поэтому по всем параметрам легче и дешевле переселить людей выше чем строить дамбы и противопаводкие мероприятия проводит каждый годЦитата:кто ни будь объясните ильясу что такое бюджет и гос заказ по которому если ты хочешь специальную технику которая и срезает и клеет и гладит и кушать готовит стоит дороже чем старый дедовский способЦитата:ильяс в своем имени 5 ошибок сделал но ничего бываетиногда по весне многие мнят себя сыновьями бога задавая глупые вопросы в воздух