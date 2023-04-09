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Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от Луки
Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от Луки
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 46553
Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от Луки
Отправлено: 09.04.23 - 14:57
Интересный факт, а аким города и области читают свои должностные обязанности? Где там прописано, что надо в рабочее время, вместе с подчинёнными идти махать граблями и метлами?
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 24626
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 14:57
Цитата:
А как правильнее, бросить колхозников на произвол судьбы?
Третье - почему аким области обещает построить новые дома подтопленикам?
А как правильнее, бросить колхозников на произвол судьбы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 6004
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 20:16
Чтобы ни делали акимы, мне прямо мерещится двадцать или тридцать процентов откатов. Что со мной, это прямо беспокоит меня, може синдром какого-то недуга.
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:21
Ну да!!!! Колхозники 21 века, тяжелее живут. В двадцатом сел на повозку или пешим в город. А теперь то асфальт кривой , то мама денег не прислала.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17531
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:22
Цитата:
Ха-ха) не у вас одного такой синдром
сайлау курманов:
Чтобы ни делали акимы, мне прямо мерещится двадцать или тридцать процентов откатов. Что со мной, это прямо беспокоит меня, може синдром какого-то недуга.
Чтобы ни делали акимы, мне прямо мерещится двадцать или тридцать процентов откатов. Что со мной, это прямо беспокоит меня, може синдром какого-то недуга.
Ха-ха) не у вас одного такой синдром
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:24
А на счёт подтопленых(утопленников) выплаты только тем кто там всю жизнь живёт.По тому что нет средств уехать. А кто сейчас понаехал, смотрите земельный кадастр.
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:27
Интересно, а кто так за колхозников болеет????? Сейчас не колхозов. Это же пережитки прошлого столетия, страны которой нет
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:29
А ещё к автору..... А при чем здесь христианское название в статье? Можно было назвать :::: А король то , ГОЛЫЙ
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 473
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 09.04.23 - 21:49
ну тут я с Ильясом солидарен на все 100. Добавить практически нечего. Вопросов масса, ответов нет. но Мы то знаем эти ответы.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 13620
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 10.04.23 - 10:21
Цитата:
кто ни будь объясните ильясу что такое пиар и должностные по которым аким половину дел не обязан делать (к примеру поздравлять горожан с праздниками)
Цитата:
кто ни будь объясните ильясу что такое ГЧП и социальная политика государства
пока акимат не поднимет вопрос об обновлении автопарка местные перевозчики и не почешутся а договором автор может одно место подтереть потому что если перевозчику что-то не выгодно он делать этого не будет и тогда в городе наступит коллапс потому что иных перевозчиков на рынке услуг как-то нет и в дверь с очередями они не ломятся
Цитата:
кто ни будь объясните ильясу что хоть за 15 лет до наводнения отследи, все ровно дома что находятся в низине у реки будет подтапливать поэтому по всем параметрам легче и дешевле переселить людей выше чем строить дамбы и противопаводкие мероприятия проводит каждый год
Цитата:
кто ни будь объясните ильясу что такое бюджет и гос заказ по которому если ты хочешь специальную технику которая и срезает и клеет и гладит и кушать готовит стоит дороже чем старый дедовский способ
Цитата:
ильяс в своем имени 5 ошибок сделал но ничего бывает
иногда по весне многие мнят себя сыновьями бога задавая глупые вопросы в воздух
Интересный факт, а аким города и области читают свои должностные обязанности? Где там прописано, что надо в рабочее время, вместе с подчинёнными идти махать граблями и метлами?
кто ни будь объясните ильясу что такое пиар и должностные по которым аким половину дел не обязан делать (к примеру поздравлять горожан с праздниками)
Цитата:
Другой вопрос - бюджет выделяет 70 тенге с каждого перевезенного пассажира частному извозчику, где-то по 2 миллиарда тенге в год. Зачем аким города лезет к частникам с предложением о покупке новых автобусов? Есть нормы, договора, стандарты безопасности.
кто ни будь объясните ильясу что такое ГЧП и социальная политика государства
пока акимат не поднимет вопрос об обновлении автопарка местные перевозчики и не почешутся а договором автор может одно место подтереть потому что если перевозчику что-то не выгодно он делать этого не будет и тогда в городе наступит коллапс потому что иных перевозчиков на рынке услуг как-то нет и в дверь с очередями они не ломятся
Цитата:
Третье - почему аким области обещает построить новые дома подтопленикам? Почему из МЧС и акимата района никто не наказан? Имея нынешние технологии, отслеживать пожары и наводнения можно далеко загодя.
кто ни будь объясните ильясу что хоть за 15 лет до наводнения отследи, все ровно дома что находятся в низине у реки будет подтапливать поэтому по всем параметрам легче и дешевле переселить людей выше чем строить дамбы и противопаводкие мероприятия проводит каждый год
Цитата:
Четвертое - почему лоббирование акимом города ремонта проспекта Ибрагима (Абая) в антикоре не вызвало подозрений, и почему рейсаклинг опять делают дедовским способом, снимают верхнее покрытие со всего дорожного полотна и потом только варят и укатывают. Ведь есть специальная техника, которая срезает полотно, тут же смешивает вместе с битумом и цементом и укладывается на дорогу, и прокатывается катками. И не надо перекрывать весь проспект.
кто ни будь объясните ильясу что такое бюджет и гос заказ по которому если ты хочешь специальную технику которая и срезает и клеет и гладит и кушать готовит стоит дороже чем старый дедовский способ
Цитата:
Может, акимы города и областного центра прислушаются к словам Иисуса и каждый будет заниматься своим делом?
ильяс в своем имени 5 ошибок сделал но ничего бывает
иногда по весне многие мнят себя сыновьями бога задавая глупые вопросы в воздух
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 1842
Re: Пусть мёртвые хоронят своих мертвецов. - Иисус, Евангелие от...
Отправлено: 10.04.23 - 12:22
Вопрос Ильяса не вызвал во мне никакого протеста, есть другой вопрос, зачем нужно переделывать дорогу которая, находится в сносном состоянии, Проспект Абая, вполне может ещё года 2 работать
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